Они неадекватны: Зеленский отказался оценивать применение Россией ядерного оружия

Президент Владимир Зеленский сказал, что не уверен в том, что РФ применит ядерное оружие, но отказался давать оценку действиям России.

Источник: глава государства в интервью чешскому телевидению, обнародованном на его страницах в соцсетях 2 ноября

У президента спросили, считает ли он, что возможна ядерная война, ведь Россия угрожает применением ядерного оружия.

Прямая речь: "Я не уверен. Я не хочу и давать оценку, потому что Россия любит делать наоборот...

"Что там говорят в Украине: "Не будет использования ядерного оружия", – "О, а давайте подумаем, как это использовать", – поэтому я не хочу давать эту оценку из-за того, что есть такая угроза. Я считаю, что бояться этого не нужно. Не нужно бояться Россию.

Я не считаю, что они адекватны. Не надо связывать ультиматумы России или выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь они применят оружие. Это несвязанные вещи".