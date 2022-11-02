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Они неадекватны: Зеленский отказался оценивать применение Россией ядерного оружия

Алена МазуренкоСреда, 2 ноября 2022, 14:30
Они неадекватны: Зеленский отказался оценивать применение Россией ядерного оружия
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО С INSTAGRAM

Президент Владимир Зеленский сказал, что не уверен в том, что РФ применит ядерное оружие, но отказался давать оценку действиям России.

Источник: глава государства в интервью чешскому телевидению, обнародованном на его страницах в соцсетях 2 ноября

У президента спросили, считает ли он, что возможна ядерная война, ведь Россия угрожает применением ядерного оружия.

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Прямая речь: "Я не уверен. Я не хочу и давать оценку, потому что Россия любит делать наоборот...

"Что там говорят в Украине: "Не будет использования ядерного оружия", – "О, а давайте подумаем, как это использовать", – поэтому я не хочу давать эту оценку из-за того, что есть такая угроза. Я считаю, что бояться этого не нужно. Не нужно бояться Россию.

Я не считаю, что они адекватны. Не надо связывать ультиматумы России или выполнение их условий с тем, что если ты не выполнишь они применят оружие. Это несвязанные вещи".

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Темы: ядерное оружиеРосcияЗеленскийвойна
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