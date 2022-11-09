Россияне нанесли удары по 8 областям: разрушены предприятия и дома, есть раненые – ОВА

Российские оккупанты продолжают обстреливать восточные и южные области Украины, также били по Запорожской и Днепропетровской областям – там зафиксировано много разрушений, в Донецкой области есть погибшие гражданские, на Харьковщине двое работников дорожной службы погибли, подорвавшись на минах.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 9 утра 9 ноября

Запорожская область: ситуация за последние сутки не претерпела существенных изменений. Противник основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей. По сообщению ГУНП в Запорожской области, за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Лежино, Белогорье, Чаривне, Малиновка, Красное, Малая Токмачка, Успеновка, Новоданиловка, Гуляйполе, Орехов, Дорожнянка, Новоандреевка, Ольговское, Щербаки, Зализнычне, Степное, Каменское.

Поступило 18 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов военнослужащими РФ. Подробная информация о последствиях и пострадавших уточняется.

Сумщина: ночью был минометный обстрел (8 приходов) г. Середина-Буда Шосткинского района. Предварительно, без пострадавших. Информация о последствиях уточняется. 8 ноября за день враг выпустил по приграничью 59 мин и снарядов. Под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины.

Днепропетровщина: ночью область атаковали дроны-камикадзе. Пять вражеских дронов украинские военные сбили. Три попали в логистическое предприятие в Днепре. Четверо работников предприятия ранены. Все госпитализированы. Трое в тяжелом состоянии.

Никопольщину россияне в очередной раз обстреляли тяжелой артиллерией и "Градами". Попали по Мировской и Марганецкой общинам. В общинах повреждены более 20 жилых домов, частное предприятие, автомобили, газопровод и линия электропередач. Предварительно, люди не пострадали. Данные о последствиях уточняются.

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Харьковская область: враг из артиллерии, минометов продолжает обстреливать приграничные населенные пункты. В результате обстрелов ночью в Шевченковской общине Купянского района горел сеновал. В Двуречанской общине Купянского района за прошедшие сутки горело частное домовладение, обстрелами повреждено административное здание. Госпитализированы два человека в результате обстрелов в Двуречанской общине. Состояние пациентов среднее.

Минная опасность в Харьковской области остается одной из самых больших проблем. В течение суток 2 работника дорожной службы погибли, еще 2 раненых. Спецтехника задела мину во время работ на дороге в Чугуевском районе. Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 635 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.

Луганщина: под вражеские обстрелы за прошедшие сутки попали Макеевка, Невское, Новоселовское, Площанка, Стельмаховка, Грековка, Мясожаровка, расположенные на Купянском и Лиманском направлениях. Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах Белогоровки и Новоселовского.

Россияне 7 раз атаковали позиции украинских бойцов вдоль линии соприкосновения, нанеся 24 артиллерийских и минометных обстрела, а также 2 авиационных удара. Ситуация в области остается напряженной.

Донецкая область: 8 ноября вечером россияне нанесли ракетный удар по Краматорску: повреждена школа, частные дома. Ранен 8-летний ребенок. Вечером был мощный комбинированный обстрел Часового Яра (ракеты, артиллерия и РСЗО): пострадали школа, детсад, частные дома, по меньшей мере один человек погиб, 2 ранены.

Вечером россияне обстреляли Авдеевку (в т.ч. с применением "Солнцепеков"). Один человек погиб, один ранен. Разрушены дома. Ночью был обстрел Торецкой общины, в частности пгт Нью-Йорк, Северное, Южное, Курдюмовка, Шумы и г. Железное. Обстрелы продолжаются и на утро.

Ночью оккупанты обстреляли Северск и Соледар, продолжаются активные боевые действия вблизи ст. Майорск. Также ночью россияне обстреливали старую часть Авдеевки. По линии обороны вокруг города обстрелы продолжались почти всю ночь. Штурмовые действия на направлениях Каменка, Веселое, Красногоровка, Промка, Опытное, Первомайское и Невельское. За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 11 раненых.

Николаевщина: за прошедшие сутки враг наносил артиллерийские удары по Шевченковской общине. Попадание зафиксировано в объект промышленной инфраструктуры. Пострадавших нет. Также 8 ноября обстрелам подверглась Широковская община, в результате чего разрушен один дом, поврежден частный транспорт и зафиксировано попадание по открытым территориям. Без пострадавших.

Херсонская область: обстановка в Херсонской области остается сложной. По информации ГШ ВСУ, обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, авиаударам подверглись населенные пункты, граничащие с линией соприкосновения, в том числе: Благодатное, Новая Каменка, Сухой Ставок, Белогорка. Также российские террористы нанесли удар из РСЗО по пгт Большая Александровка. В результате обстрела осколочное ранение получили 2 гражданских лица. Враг продолжает прибегать к мародерству и уничтожению гражданской инфраструктуры на временно занятых территориях области.

По информации ОК "Юг", с целью уточнения положения украинских войск и корректировки огня артиллерии, оккупанты продолжают использовать беспилотные летательные аппараты. Одного из таких шпионов типа "Орлан-10" защитники уничтожили в Бериславском районе. Вследствие предыдущих поражений мест расположения оккупационных войск в Голой Пристани на Херсонщине уничтожено около двух десятков единиц вражеской техники.

Относительно спокойно, без обстрелов ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Одесской, Кировоградской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской, Полтавской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Житомирской и Киевской областях.