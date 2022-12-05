Нидерландская следственная группа собрала в Украине доказательства для Международного уголовного суда

Нидерландская судебно-следственная группа, которая расследовала военные преступления в Украине в течение последних нескольких недель, вернулась домой с доказательствами, которые будут переданы прокуратуре Международного уголовного суда.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

В состав команды входят криминалисты, следователи из Королевской военной полиции (KMar), дополненные экспертами из других оборонных подразделений.

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"Команда выполняла свою работу в тяжелых условиях. Среди прочего, были собраны доказательства, опрошены свидетели и проведены ДНК-экспертизы. Кроме того, была обеспечена защита цифровой информации, например, с камер и компьютеров. Их доказательства передаются в МУС. Там будет определено, переходить ли к уголовному преследованию", - говорится в заявлении.

Это уже второй раз команда из Нидерландов работала в Украине. Она также проводила там расследование в мае этого года. Еще один визит экспертов в Украину запланирован на весну 2023 года.

"Развертывание, безусловно, не обошлось без риска. В последнее время россияне очень активно осуществляют ракетные обстрелы по всей стране. Этими расследованиями команда делает важный вклад в борьбу с нарушениями международного права", - отмечают в правительстве Нидерландов.

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Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что российского лидера Владимира Путина необходимо преследовать за военные преступления, совершенные в Украине.