Защитники за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов, самолет и вертолет
Пятница, 6 января 2023, 07:14
Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 110 250 военных, 285 самолетов, 272 вертолета, 3 064 танка и 2 059 артиллерийских систем.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 110 250 (+530) человек ликвидировано,
- танков – 3 064 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 6 124 (+16) ед,
- артиллерийских систем – 2 059 (+8) ед,
- РСЗО – 431 (+5) ед,
- средств ПВО – 215 (+0) ед,
- самолетов – 285 (+1) ед,
- вертолетов – 272 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 844 (+0) ед,
- крылатые ракеты – 723 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 797 (+38) ед,
- специальной техники – 182 (+0) ед.
Данные уточняются.