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Защитники за сутки уничтожили более полутысячи оккупантов, самолет и вертолет

Ирина БалачукПятница, 6 января 2023, 08:14
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 110 250 военных, 285 самолетов, 272 вертолета, 3 064 танка и 2 059 артиллерийских систем. 

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 110 250 (+530) человек ликвидировано,
  • танков – 3 064 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 124 (+16) ед,
  • артиллерийских систем – 2 059 (+8) ед,
  • РСЗО – 431 (+5) ед,
  • средств ПВО – 215 (+0) ед,
  • самолетов – 285 (+1) ед,
  • вертолетов – 272 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 844 (+0) ед,
  • крылатые ракеты – 723 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 797 (+38) ед,
  • специальной техники – 182 (+0) ед.

Данные уточняются.

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Темы: Росcиявойна
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