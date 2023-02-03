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В Днепре задержали экс-милиционера и двух экс-военных, которые были агентами РФ

Ирина БалачукПятница, 3 февраля 2023, 14:02
В Днепре задержали экс-милиционера и двух экс-военных, которые были агентами РФ
Здесь и далее фото прокуратуры

Правоохранители задержали трех жителей Днепра, которые передавали разведывательные данные представителю спецслужбы России и готовили теракты на Днепропетровщине.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура, СБУ

Дословно СБУ: "По данным следствия, агентурную группу возглавлял бывший работник местного подразделения расформированной милиции, которого российская спецслужба завербовала задолго до начала полномасштабного вторжения. В поле зрения ФСБ попал из-за своих прокремлевских взглядов.

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Злоумышленник фактически находился в статусе вражеского резидента и получил задание сформировать собственную агентурную сеть для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины".

Детали: В свою группу он привлек еще двух местных жителей – бывших украинских военнослужащих.

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Злоумышленники собирали информацию и передавали ее врагу через закрытые каналы связи.

За сотрудничество с оккупантами им обещали должности в оккупационной власти в случае, если вражеские войска войдут на территорию Днепропетровской области. 

 

Подозреваемых задержали во время выполнения очередного задания представителя государства-агрессора.

Во время обысков по месту жительства задержанных изъяли корпуса гранат РГД-5, Ф-1, РГН с запалами, патроны, автомат АК-74У, пистолет, мобильные телефоны, компьютерную технику с доказательствами их причастности к противоправной деятельности. 

 

Им инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения, и незаконное приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Агентам РФ избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Темы: ДнепргосизменаРосcиявойна
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