Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для переговоров с премьером Британии

Президент Владимир Зеленский прибыл на Даунинг-стрит в Лондоне для переговоров с британским премьер-министром Риши Сунаком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Колонна автомобилей при усиленных мерах безопасности прибыла на Даунинг-стрит около 13:30 по Киеву. Зеленский и Сунак сфотографировались у входа, не общаясь с журналистами.

Вместе с Зеленским на встречу прибыли глава МИД Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак, также присутствуют послы Украины и Великобритании.

Ранее Сунак встретил Зеленского в аэропорту Станстед по прибытии. Британские СМИ отметили, что это необычный шаг для британского премьера, обычно лидеров встречают представители правительственного офиса.

Ключевой темой разговора было оборонное сотрудничество. Зеленский проинформировал Сунака о ситуации на фронте и о потребностях Вооруженных сил Украины в вооружении и военной технике.

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Сунак должен объявить о расширенной программе подготовки украинских войск, а также о поставке Киеву дальнобойного оружия.

Ранее Букингемский дворец также подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.

Напомним, Великобритания объявила о новых санкциях против кремлевских элит и организаций, поставляющих военную технику, такую как беспилотники.