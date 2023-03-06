Россия отказалась раскрывать ОБСЕ данные о своих вооруженных силах

Россия отказалась от выполнения своих обязательств по так называемому Венскому документу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который предусматривает ежегодный обмен между 57 его участниками данными о вооруженных силах, оборонном планировании и военных бюджетах.

Как сообщает "Европейская правда", эту информацию в комментарии изданию РБК подтвердил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.

О своем решении Москва сообщила еще 16 января 2023 года, когда Константин Гаврилов направил соответствующее письмо представителю Боснии и Герцеговины Синише Бенцуну, который был председателем Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

В нем говорится о том, что Москва не будет предоставлять информацию о своих вооруженных силах за 2023 год, как того требует раздел I Венского документа, из-за решения Чехии "приостановить свои обязательства в отношении России", а также с заявлением Украины о ее "отказе участвовать в ежегодном обмене военной информацией в 2023 году" и направлять соответствующие сообщения.

"Ключевой принцип дипломатии - это принцип взаимности. Мы просто не могли допустить, чтобы в случае передачи данных о российских вооруженных силах наша информация попала в упомянутые государства", - заявил РБК Гаврилов.

Параллельно Россия обвинила ряд государств в нарушении Венского документа: например, Болгария, Польша и Франция якобы не пригласили Россию на свои военные базы, а Нидерланды, утверждает Москва, исключили РФ из списка стран, которые получают от них уведомления о вооруженных силах.

Американская Ассоциация по контролю над вооружениями, которая первая сообщила об отказе России выполнять Венский документ ОБСЕ, отмечает, что по состоянию на февраль 2023 года информацию о своей военной деятельности предоставили 50 стран, из них четыре - Армения, Монголия, Польша и Украина - сделали это с задержкой.

ВИДЕО ДНЯ

В то же время это не первый случай, когда Москва отказывается выполнять соответствующие обязательства. В 2021 году РФ проигнорировала запрос от Украины относительно разъяснений военной деятельности у ее границ, настаивая на том, что "не обязана" это делать.

А в начале 2022 года, перед началом полномасштабной войны против Украины, Россия объявила, что больше не будет принимать визиты для верификации информационной части обмена данными и инспекций определенных районов для наблюдения за военной деятельностью из-за пандемии COVID-19.