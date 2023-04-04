Экс-глава Госдепа США: Будущее России зависит от хода войны

Экс-глава Госдепа США времен Дональда Трампа Майк Помпео считает, что будущее России зависит от хода войны в Украине.

Такое мнение он высказал в интервью "Европейской правде", находясь в Киеве.

Отвечая на вопрос, каким он видит будущее послевоенной России, Помпео указал на решающее значение того, как война завершится.

"Это (будущее России, – ред.) зависит от хода войны. Но в конце концов, решит то, как мы этого (завершения войны, – ред.) достигнем", – сказал он.

По мнению Помпео, после войны нужно будет найти такую архитектуру безопасности, которая защитит мир, чтобы подобное никогда не произошло снова.

"И при правильном решении россияне наведут порядок в своей стране. Я считаю это абсолютно реальным", – сказал бывший глава Госдепа США.

Помпео также считает, что для продолжения поддержки Соединенных Штатов Украине следует прекратить концентрироваться на американских выборах и вместо этого продолжить демонстрировать готовность бороться за свой суверенитет и проводить реформы.

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