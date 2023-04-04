МИД Финляндии закрыл представительство в еще одном российском городе

Министерство иностранных дел Финляндии приняло решение о временном закрытии Петрозаводского отделения генерального консульства в Санкт-Петербурге, что означает приостановление его работы на "неопределенный срок".

Об этом говорится в сообщении МИД Финляндии, которое цитирует "Европейская правда".

По оценке ведомства, "пока нет необходимости содержать офис в Петрозаводске, поскольку основные задачи офиса существенно сократились", говорится в сообщении, где добавляется, что "в случае необходимости деятельность офиса может быть восстановлена позже".

Офис консульства Финляндии в российском Петрозаводске был основан в 1990 году. В течение трех десятилетий его задачи были сосредоточены на вопросах иммиграции, двусторонних контактах и продвижении регионального и трансграничного сотрудничества.

В начале этого года финский МИД принял аналогичное решение в отношении офиса в Мурманске, который также находится в ведении консульства в Санкт-Петербурге.

"Генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжит свою работу. Решение не влияет на функционирование российских дипломатических миссий в Финляндии", - добавляют в ведомстве.

Отметим, что о закрытии представительства консульства в Петрозаводске стало известно в тот же день, когда Финляндия официально стала 51-м членом Североатлантического Альянса.