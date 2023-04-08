У Зеленского прокомментировали "слив" документов: Типичная игра российских спецслужб

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк видит признаки "стандартной игры" российских спецслужб в появлении в соцсетях якобы тайных документов западных союзников.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter Подоляк предположил, что публикация якобы тайных документов союзников является российской информационной кампанией с целью посеять взаимное недоверие между союзниками.

"Цель этих "сливов" секретных данных очевидна: отвлечь внимание, посеять сомнения и взаимные подозрения, внести расколы", - отметил Подоляк.

Он намекнул, что материалы являются компиляцией данных из открытых источников с примесью выдумок или реальных перехватов.

"Это стандартная игра российских спецслужб. Берешь открытые брифинги, добавляешь фиктивные сведения или отдельные элементы перехватов и публикуешь в соцсетях, легализуя "слив", - добавил Михаил Подоляк.

Напомним, в NYT вышел материал со ссылкой на источники о том, что США якобы выясняют, каким образом могла произойти утечка секретных документов союзников, касающихся подготовки сил обороны Украины к будущему контрнаступлению - обучения новых бригад и поставок оружия. О конкретных планах Украины относительно самого контрнаступления там не упоминалось.

ВИДЕО ДНЯ

На следующий день появилась новая публикация на эту тему - что в Twitter и других соцсетях начали публиковать фрагменты новой партии документов, якобы с разведданными США и близких союзников Штатов. Среди них часть касается Украины, но в целом тематика гораздо шире - там есть аналитические записки, касающиеся Китая и всего Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и борьбы с терроризмом.