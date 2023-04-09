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Россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области: двое раненых

Катерина ТищенкоВоскресенье, 9 апреля 2023, 19:36
Россияне обстреляли Дружковку в Донецкой области: двое раненых
Дружковка, скриншот deepstatemap

В результате обстрела россиянами города Дружковка Донецкой области в воскресенье ранены двое гражданских.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram, пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева в комментарии Суспільному

Дословно Ермак: "Россияне совершили обстрел города Дружковка из РСЗО. Известно о двух раненых гражданских. Были повреждены крыши домов, выбиты окна".

Детали: Как сообщила Суспільному пресс-секретарь Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, по предварительным данным, обстрел осуществлен из реактивной системы залпового огня "Смерч".

"От вражеской атаки получили ранения 2 гражданских лица – 56-летняя женщина и 60-летний мужчина. Также повреждено около 8 частных домовладений", - сообщила пресс-секретарь.

По факту обстрела Дружковки начато производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Темы: Донецкая областьвойна
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