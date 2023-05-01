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Россияне выпустили по городу на Сумщине 10 ракет, повредили дома и АЗС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 00:22
Россияне выпустили по городу на Сумщине 10 ракет, повредили дома и АЗС
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных общин Сумской области, выпустили 10 ракет по городу Середина-Буда, попали в частные жилые дома и АЗС.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: По данным ОВА, всего зафиксировано более 54 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Эсманская громады.

По Середино-Будской громаде зафиксировано 3 взрыва из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение.

Также с территории РФ с вертолета осуществлен пуск 10 ракет по городу Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных дома и АЗС.

По Зноб-Новгородской общине с территории РФ был 1 взрыв из миномета. Также россияне совершили обстрел из РСЗО "Град" - 25 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

По Эсманской громаде враг бил из артиллерии, 15 взрывов.

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Темы: Сумская областьобстрел
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