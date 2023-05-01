Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне выпустили по городу на Сумщине 10 ракет, повредили дома и АЗС

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 мая 2023, 00:22
Россияне выпустили по городу на Сумщине 10 ракет, повредили дома и АЗС
Обстрелы, иллюстративное фото Getty Images

В течение прошлого дня россияне совершили 6 обстрелов приграничных общин Сумской области, выпустили 10 ракет по городу Середина-Буда, попали в частные жилые дома и АЗС.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: По данным ОВА, всего зафиксировано более 54 взрывов. Обстрелам подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Эсманская громады.

Реклама:

По Середино-Будской громаде зафиксировано 3 взрыва из артиллерии. В результате обстрела повреждено частное домовладение.

Также с территории РФ с вертолета осуществлен пуск 10 ракет по городу Середина-Буда. В результате авиаудара повреждены три частных дома и АЗС.

По Зноб-Новгородской общине с территории РФ был 1 взрыв из миномета. Также россияне совершили обстрел из РСЗО "Град" - 25 взрывов. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

ВИДЕО ДНЯ

По Эсманской громаде враг бил из артиллерии, 15 взрывов.

Темы: Сумская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Все новости...
Сумская область
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Россияне атаковали Сумскую область НАР, сбрасывали мины
Последние новости
18:14
В США уволили ректора университета: он якобы снимал порно с женой
18:14
Кулеба из бомбоубежища МИД поговорил с Боррелем о помощи Украине по ПВО
18:13
видеоЗеленский посетил Авдеевку: Обсудили оборонную ситуацию
18:05
фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом
18:01
Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"
18:00
В Киеве количество погибших от утреннего удара достигло 9 человек
17:36
В Киеве во время обстрела РФ мужчина сел в пылающий автомобиль, чтобы отвезти его подальше от других машин
17:34
Маневрировала 3 минуты: в Польше рассказали детали залета российской ракеты
17:33
Лица, работающие в условиях интенсивных обстрелов, получат повышение зарплаты
17:02
Кабмин утвердил проект плана Ukraine Facility на 50 млрд евро для предоставления Еврокомиссии
Все новости...
Реклама: