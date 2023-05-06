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80-летний Байден объяснил, почему его должны переизбрать: "Я чертовски мудрый"

"Европейская правда"Суббота, 6 мая 2023, 10:43

Президент США Джо Байден объяснил, почему его почтенный возраст не должен помешать его переизбранию в 2024 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден сказал в интервью телеканалу MSNBC.

Ведущая обратила внимание, что среди руководителей 500 крупнейших американских компаний в списке Fortune ни один не имеет такого почтенного возраста, как президент США, и спросила, почему Байден, которому в 2024 году будет 82, "является именно тем, кого американцы должны выбрать на наиболее ответственную должность в мире".

"Потому что я стал чертовски мудрым и знаю больше, чем значительная часть людей. Я более опытный, чем кто-либо, кто баллотировался на эту должность, и считаю, что доказал: я и честный, и действенный", – подчеркнул американский президент.

Байден позже добавил, что "нельзя допустить победы того же человека, который был президентом четыре года назад", имея в виду ныне главного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа.

На вопрос, чем он отличается от своего предшественника на посту президента США, Байден ответил коротко: "Всем".

25 апреля Джо Байден официально объявил о намерениях во второй раз бороться за президентский пост на выборах 2024 года. В то же время около половины членов его Демократической партии считают, что он не должен переизбираться.

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Темы: БайденвиборыСША
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