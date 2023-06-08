В Конгрессе США возобновили давление на Байдена с требованием предоставить Украине ATACMS

Американские законодатели из Республиканской и Демократической партий снова настаивают на том, чтобы администрация Байдена прислала Украине боеприпасы большой дальности, поскольку долгожданное контрнаступление Киева, похоже, началось.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Имея дальность полета более 300 километров, что почти в четыре раза превышает дальность существующих в Украине ракет, армейская тактическая ракетная система (ATACMS) была предметом интенсивных дебатов в течение многих месяцев.

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Почти год назад советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан опасался, что отправка ATACMS может привести к перерастанию конфликта в Третью мировую войну, поскольку Украина может использовать это оружие для атак вглубь российской территории.

Но в последние недели оппозиция администрации к отправке вооружений демонстрирует признаки ослабления. Сам президент Джо Байден недавно дал понять, что он может быть открыт к отправке ATACMS. Отвечая на вопрос, может ли Вашингтон согласиться предоставить ракеты, президент сказал в конце мая, что эта возможность "все еще в игре". Позже представитель Белого дома заявил, что политика администрации не изменилась.

Теперь группа членов Палаты представителей во главе с законодателем Джейсоном Кроу усиливает давление. В письме к Байдену в четверг 10 законодателей-республиканцев и демократов призвали президента как можно быстрее дать зеленый свет ATACMS.

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"Война в Украине превратилась в конфликт на истощение. Мы можем и должны помочь выйти из этого тупика. Быстро предоставив украинским силам эти дополнительные возможности, мы можем значительно повысить их шансы на победу, восстановить мир в Европе и обеспечить более стабильный и процветающий мир", – написали законодатели.

Сторонники отправки ATACMS говорят, что поскольку они стреляют из высокомобильных артиллерийских ракетных систем, которые уже отправлены в Украину, они не требуют длительной подготовки и/или логистических цепочек, и могут быть отправлены немедленно.

В письме также содержится призыв к президенту одобрить другое современное вооружение, включая истребители F-16 американского производства и дополнительные средства противовоздушной обороны, такие как еще одна система противоракетной обороны Patriot. Они также призывают его ускорить передачу американских танков M1 Abrams, которые, как ожидается, прибудут в Украину до конца года.

Американские чиновники стали менее обеспокоены тем, что отправка более современного вооружения может привести к эскалации конфликта, поскольку Украина неоднократно доказывала, что не будет использовать американскую технику для нанесения ударов по российской территории, сказал Кроу.

Он признал, что нежелание посылать ATACMS больше связано с опасениями Пентагона, что США имеют ограниченное количество ракет на своих складах. Но контраргумент Кроу заключается в том, что стоит пойти на краткосрочный риск и отправить ATACMS, чтобы помочь Украине выиграть войну.

По его словам, долгосрочный план Пентагона заключается в том, чтобы в любом случае отказаться от ATACMS и перейти на более совершенные ракеты, которые находятся в стадии разработки.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала "тех, кто может" предоставить Украине дальнобойное вооружение.