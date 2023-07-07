СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной

Служба безопасности Украины расследует факты коллаборационистской деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талько.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба проверяет данные о возможном содействии Талько россиянам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона.

Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской пыточной на территории храма, которым заведует Талько.

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По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников движения сопротивления.

Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 года "рашисты" удерживали там 3-х украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей.

Также СБУ инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея относительно поддержки российских захватчиков в войне против Украины.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения будут решать по результатам досудебного расследования. Служителю церкви грозит до 5 лет тюрьмы.

Виктор Талько, УПЦ МП СБУ

Этому предшествовало: В июле 2022 года пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) писал, что поп УПЦ МП Виктор Талько в начале вторжения помогал российским захватчикам и их пропагандистам в Бородянке, но не имеет проблем из-за коллаборационизма и даже провел с митрополитом Онуфрием совместную службу в поселке.

В январе 2023 года журналисты Bihus.info сообщили, что Виктор Талько, который активно сотрудничал с захватчиками во время оккупации, продолжает работать в Бородянке.