СБУ взялась за попа УПЦ МП в Бородянке из-за помощи оккупантам и пыточной

Служба безопасности Украины расследует факты коллаборационистской деятельности настоятеля храма УПЦ (МП) в поселке Бородянка Виктора Талько.

Источник: СБУ

Детали: Спецслужба проверяет данные о возможном содействии Талько россиянам в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области во время временной оккупации региона.

Реклама:

Кроме того, сотрудники СБУ расследуют обстоятельства функционирования российской пыточной на территории храма, которым заведует Талько.

По предварительной версии следствия, клирик предложил оккупантам использовать подвальное помещение религиозного учреждения для заключения участников движения сопротивления.

Задокументировано, что только с 29 по 31 марта 2022 года "рашисты" удерживали там 3-х украинских волонтеров, которые привезли гуманитарную помощь для местных жителей.

ВИДЕО ДНЯ

Также СБУ инициировала лингвистическую экспертизу для проверки публичных призывов протоиерея относительно поддержки российских захватчиков в войне против Украины.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность), продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Вопрос о сообщении фигуранту о подозрении и избрании меры пресечения будут решать по результатам досудебного расследования. Служителю церкви грозит до 5 лет тюрьмы.

Виктор Талько, УПЦ МП СБУ

Этому предшествовало: В июле 2022 года пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря) писал, что поп УПЦ МП Виктор Талько в начале вторжения помогал российским захватчикам и их пропагандистам в Бородянке, но не имеет проблем из-за коллаборационизма и даже провел с митрополитом Онуфрием совместную службу в поселке.

В январе 2023 года журналисты Bihus.info сообщили, что Виктор Талько, который активно сотрудничал с захватчиками во время оккупации, продолжает работать в Бородянке.