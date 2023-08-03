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Россия заставляет украинцев в оккупации принимать гражданство РФ - исследование

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 3 августа 2023, 11:17
Россия заставляет украинцев в оккупации принимать гражданство РФ - исследование
Фото: Getty Images

Российская оккупационная "власть" заставляет украинцев принимать российское гражданство, угрожая депортацией в РФ, Паспортизация также дает повод для дальнейшего развития имперских амбиций Кремля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на исследование Conflict Observatory при поддержке Госдепа США

Детали: Как заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер, в исследовании подробно описывается тревожная кампания по принуждению украинских жителей к принятию российского гражданства.

"Те, кто отказывается это сделать, сталкиваются с ограниченным доступом к государственным услугам, трудоустройству и владению собственностью, что имеет последствия для их мобильности, здоровья и средств к существованию", – отметил он.

По его словам, "родители, которые отказываются регистрировать своих детей для получения российского гражданства, сталкиваются с ограниченным доступом к родительским льготам, а некоторым из них угрожают потерей опеки над детьми и возможной депортацией в РФ".

"Паспортизация также дает повод для дальнейшего развития имперских амбиций Кремля, якобы для защиты граждан, на которых он претендует за пределами своих границ. Это давняя тактика, которую Россия применяет на территориях, оккупированных ею в пределах международно признанных границ Грузии", – отметил Миллер.

Он также отметил, что "санкционированное (российским) государством запугивание не изменит фактов: каждый сантиметр украинской территории есть и останется Украиной", тогда как "украинцы, которые живут под российской оккупацией в Украине, есть и будут оставаться украинскими гражданами".

"Соединенные Штаты напоминают России о ее обязательствах по международному праву, и мы вновь призываем российское руководство прекратить эту незаконную войну", – резюмировал Миллер.

Что предшествовало: Перед этим британская разведка сообщала, что принудительная раздача российских паспортов украинцам, оказавшимся в оккупации, является попыткой "привязывать" эти территории к России и демонстрировать якобы успех вторжения.

Темы: Росcияоккупацияпаспорт война
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