Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 12:27
В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ
Американский истребитель F35, фото NurPhoto via Getty Images

Новые истребители Соединенных Штатов Америки F-35, способные нести ядерное оружие, будут базироваться в Великобритании уже в этом году.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники, цитирует "Европейская правда"

Детали: По информации британского издания, две эскадрильи F-35A уже развернуты и вскоре прибудут на арендованную США авиабазу Королевских ВВС Лейкенгит в Англии.

Реклама:

Как отмечается, это малозаметные самолеты, которые предназначены для осуществления тактических ядерных бомбардировок, а также способны проводить миссии класса "воздух-воздух" и собирать разведывательные данные.

Военные источники отмечают, что переброска 54 истребителей F-35, которые заменят F-15, которые сейчас находятся на авиабазе, – это "значительный шаг", так как F-15 также способны нести ядерное оружие, но являются менее совершенными.

Прямая речь источника: "Это более новый, более мощный самолет, который имеет большую дальность полета и скрытность, что имеет решающее значение, если вы собираетесь использовать их для точного сброса ядерных бомб".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: В Министерстве обороны и в ведомстве премьер-министра отказались комментировать, были или будут ли размещены американские ядерные боеголовки в Великобритании.

Этому предшествовало: На западе Германии, в городе Веце, компания Rheinmetall решила построить сверхсовременный завод по производству секций фюзеляжа для многоцелевого боевого самолета F-35A.

Дания до 1 октября 2023 года получит первые четыре истребителя F-35 – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас находятся F-16.

Темы: ядерное оружиеВеликобританияСШАистребители
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
ядерное оружие
Буданов: Беларусь не готова применять ядерное оружие, но тренируется
Боррель: Россия – бензоколонка с атомной бомбой
Виктимблейминг военного времени
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: