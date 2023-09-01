В Британии разместят истребители США, способные нести ядерное оружие – СМИ

Новые истребители Соединенных Штатов Америки F-35, способные нести ядерное оружие, будут базироваться в Великобритании уже в этом году.

Источник: The Telegraph со ссылкой на источники, цитирует "Европейская правда"

Детали: По информации британского издания, две эскадрильи F-35A уже развернуты и вскоре прибудут на арендованную США авиабазу Королевских ВВС Лейкенгит в Англии.

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Как отмечается, это малозаметные самолеты, которые предназначены для осуществления тактических ядерных бомбардировок, а также способны проводить миссии класса "воздух-воздух" и собирать разведывательные данные.

Военные источники отмечают, что переброска 54 истребителей F-35, которые заменят F-15, которые сейчас находятся на авиабазе, – это "значительный шаг", так как F-15 также способны нести ядерное оружие, но являются менее совершенными.

Прямая речь источника: "Это более новый, более мощный самолет, который имеет большую дальность полета и скрытность, что имеет решающее значение, если вы собираетесь использовать их для точного сброса ядерных бомб".

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Детали: В Министерстве обороны и в ведомстве премьер-министра отказались комментировать, были или будут ли размещены американские ядерные боеголовки в Великобритании.

Этому предшествовало: На западе Германии, в городе Веце, компания Rheinmetall решила построить сверхсовременный завод по производству секций фюзеляжа для многоцелевого боевого самолета F-35A.

Дания до 1 октября 2023 года получит первые четыре истребителя F-35 – они будут размещены на авиабазе Скрюдструп, что в Южной Ютландии, где сейчас находятся F-16.