Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сводка Генштаба: Силы обороны идут в наступление на Мелитопольском направлении и под Бахмутом

Евгений КизиловСреда, 6 сентября 2023, 19:27
Сводка Генштаба: Силы обороны идут в наступление на Мелитопольском направлении и под Бахмутом
Getty Images

В течение последних суток Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. Также вытесняют противника к югу от Бахмута.

Источник: вечерняя сводка генерального штаба ВСУ в соцсетях

Детали: В течение суток враг нанес 10 ракетных, 54 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Реклама:

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Состоялось 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Граниво Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Синьковки, Котляровки, Крохмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки противника неподалеку Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового и Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Белая Гора, Богдановка, Клищеевка Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар неподалеку Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковиевка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Темы: контрнаступлениеЗапорожская областьвойнаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прибыл в Нью-Йорк и анонсировал участие в заседании ООН

Писториус объявил о новом пакете военной помощи Германии Украине на 400 млн евро

Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на импорт зерна

Большинство стран ЕС осуждают блокаду зерна из Украины тремя странами

Сырский: На Бахмутском направлении враг потерял лучшие части, но штурм продолжается

По всей Болгарии фермеры заблокировали дороги из-за агроимпорта из Украины

Все новости...
контрнаступление
Блинкен оценил контрнаступление: Хороший прогресс
ВСУ пытаются расширить клин возле Роботино, чтобы идти дальше – NYT
Украинские военные продвигаются вдоль российских укреплений на Запорожье - ISW
Последние новости
05:24
ОбновленоВо Львове власти сообщили о взрывах и пожаре на складе
04:36
США не верят России и КНДР, что те не заключили соглашение о поставках оружия 
04:00
ОбновленоГруппы ударных дронов направляются на западную Украину. В Хмельницкой области раздавались взрывы
03:38
В Кривом Роге прогремел взрыв
03:28
Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на поле боя – Кирби
03:01
На Белгородщине местные власти отчитались о сбитии трех воздушных целей
02:14
В Краматорске, Славянске, Одессе и Херсоне были слышны взрывы
01:53
В России назревает мятеж – Данилов
01:22
Зеленский посетил тяжелораненых украинских военных в больнице Нью-Йорка
00:59
США арестовали россиянина, который скупал микроэлектронику двойного назначения
Все новости...
Реклама: