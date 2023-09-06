Сводка Генштаба: Силы обороны идут в наступление на Мелитопольском направлении и под Бахмутом

В течение последних суток Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории. Также вытесняют противника к югу от Бахмута.

Источник: вечерняя сводка генерального штаба ВСУ в соцсетях

Детали: В течение суток враг нанес 10 ракетных, 54 авиационных ударов, совершил 31 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Реклама:

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Состоялось 26 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Граниво Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов.

ВИДЕО ДНЯ

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Синьковки, Котляровки, Крохмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Колодязное, Кисловка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили атаки противника неподалеку Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили атаки противника возле Орехово-Васильевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Хромового и Северного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Орехово-Васильевка, Белая Гора, Богдановка, Клищеевка Донецкой области. В свою очередь, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении силы обороны отбили атаки противника в районе Авдеевки. Противник нанес авиационный удар неподалеку Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красногоровка, Парасковиевка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Урожайного. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки и Работино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар в районе Ольговки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон и Антоновка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.