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МВД: Житель Днепропетровской области продавал оружие с фронта на запад Украины − его задержали

Ирина БалачукЧетверг, 7 сентября 2023, 13:30
МВД: Житель Днепропетровской области продавал оружие с фронта на запад Украины − его задержали
Фото СБУ

СБУ сообщила, что разоблачила и блокировала два канала подпольной продажи оружия, через которые российские автоматы и взрывчатка из зоны боевых действий попадали в руки криминалитета.

Источник: МВД в Telegram и СБУ

Дословно МВД: "Правоохранители разоблачили преступный канал, по которому оружие из районов ведения боевых действий попадало на запад Украины. Сеть незаконной торговли оружием и боеприпасами наладил организатор − житель Днепропетровской области".

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Детали: Во время обысков оперативники изъяли более 40 артиллерийских снарядов, ручной пулемет Калашникова, два автомата, 9 ручных гранат с запалами, 8 гранатометных выстрелов, обрез охотничьего ружья, револьвер, почти 1500 патронов, взрывчатые вещества и детонаторы. 

 
Фото СБУ

Еще одного злоумышленника разоблачили на Херсонщине.

Мужчина пытался незаконно продать автомат Калашникова с патронами и российский гранатомет типа "РШГ-2". 

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фото СБУ

По данным СБУ, злоумышленник продавал российский автоматический карабин АК-12 за почти 60 тысяч грн, а стоимость гранатомета оценивал в 14,5 тысячи грн.

Также во время обысков в частном доме задержанного изъяли гранаты РГД-5, гранатометные выстрелы и патроны калибра 5,45. 

 
Фото СБУ

На основании собранных доказательств обоим задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) и избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы.

Темы: оружиевойнаСБУ
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