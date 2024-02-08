При выполнении боевого задания погиб опытный летчик Рыков

7 февраля, выполняя боевое задание, погиб летчик Воздушных сил Вооруженных сил Украины Владислав Рыков, который имел за плечами 385 боевых вылетов.

Источник: 299 бригада тактической авиации имени генерал-лейтенанта Василия Никифорова со ссылкой на побратима Рыкова Ростислава Лазаренко

Прямая речь Лазаренко: "Вчера мне вырвали сердце. 07.02.2024 во время выполнения боевого задания погиб мой боевой братик, член нашей боевой семьи, мой заместитель – Владислав Рыков. На его счету 385 боевых вылетов.

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Это был лучший летчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих".

Детали: Лазаренко отметил, что Влада Рыкова мало кто знал, но его историю он еще расскажет.

"О таких людях нужно знать и помнить – он отдал жизнь за наши жизни, за нашу свободу и за нашу Украину!", – отметил побратим Рыкова.