Президент Чехии считает расширение ЕС необходимостью

Президент Чехии Петр Павел выразил поддержку новых раундов расширения Евросоюза в 20-ю годовщину вступления своей страны в ЕС.

Источник: "Европейская правда", DPA

Детали: Во время конференции по случаю 20-й годовщины вступления Чехии в ЕС он заявил, что расширение Евросоюза является "геостратегической необходимостью".

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"Если мы надолго оставим западнобалканские страны, Украину, Молдову и Грузию на пороге (членства в ЕС), мы оставим их на растерзание таким силам, как Россия, которые не желают добра европейцам и Европе вообще", - предостерег Павел.

В то же время он также настаивал на реформах Евросоюза, заявив, что ЕС может "безусловно" улучшиться.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к скорейшему принятию в Евросоюз стран Западных Балкан.

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Перед этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил свою позицию о том, что ЕС должен сосредоточить усилия на завершении вступления стран Западных Балкан, а "восточным расширением" следует заниматься после.

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