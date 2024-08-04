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Трамп бросился оскорблять Харрис, которая не хочет дебатов на Fox News

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 4 августа 2024, 09:48
Трамп бросился оскорблять Харрис, которая не хочет дебатов на Fox News
Камала харрис, фото Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп набросился с оскорблениями на вице-президента Камалу Харрис после того, как представители ее штаба заявили о несогласии с предложением провести дебаты, которые будет модерировать телеканал Fox News.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: В ряде постов в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что у Харрис "низкий IQ", что у нее не хватает "умственных способностей" для дебатов с ним, а также назвал ее "тупой".

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"Я увижу ее (Харрис – ред.) 4 сентября или не увижу вообще", – написал бывший президент.

Трамп повторил это заявление на своем митинге в субботу вечером в Джорджии, сказав присутствующим: "Мы сделаем это с Fox, если она появится. Я не думаю, что она появится", – добавил он, заявив, что вице-президент "может читать телесуфлер", но не может говорить экспромтом.

Трамп заявил в пятницу, что согласился на дебаты с вице-президентом Камалой Харрис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News.

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Однако в штабе Харрис заявили, что не согласятся на это предложение, настаивая, что дебаты должны пройти 10 сентября на канале ABC News, как было договорено ранее.

Темы: ТрампСШАвиборы
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