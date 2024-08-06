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В России произошел взрыв на военном заводе: три человека погибли

Алена ИвашкивВторник, 6 августа 2024, 05:31
В России произошел взрыв на военном заводе: три человека погибли
завод «Авангард», фото: РосСМИ

На заводе "Авангард" в городе Стерлитамак в Башкортостане произошел взрыв, три человека погибли. 

Источник: русская служба "Радио Свобода"

Детали: Взрыв произошел, когда ремонтная бригада демонтировала трубопровод в одном из цехов. Все три члена бригады погибли.

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По факту гибели людей заведено уголовное дело о нарушении правил промышленной безопасности. Причины происшествия устанавливаются. 

Как заявили в следственном комитете, предполагают, что рабочие нарушили технику безопасности при резке труб, и газовоздушная смесь вспыхнула.

Справочно: Стерлитамакский завод "Авангард" принадлежит государственной корпорации "Ростех" и выполняет оборонный заказ. Он производит детали для ракетных систем залпового огня. Предприятие находится под санкциями Евросоюза, а также Швейцарии и Украины.

Росcиявзрыв
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