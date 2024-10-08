WP: Трамп тайно посылал Путину дефицитные COVID-тесты во время пандемии

Путин и Трамп во время встречи в 2019 году. Иллюстративное фото: Getty Images

Газета The Washington Post со ссылкой на книгу Боба Вудворда "Война" пишет, что Дональд Трамп, будучи президентом США, во время пандемии в 2020 году тайно передавал лидеру РФ Владимиру Путину дефицитные тесты на COVID-19 для личного использования.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на газету The Washington Post

Детали: Как сказано в книге заместителя редактора WP, Путин якобы предостерегал Трампа от разглашения, что президент США отправил "дефицитные" тесты в Москву.

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Также Путин якобы сказал, что не хочет, чтобы Трамп кому-то рассказывал о тестах. Он якобы утверждал, что люди "рассердятся" не на него, а на Трампа.

В публикации WP также говорится, что Вудворд, который ведет хронику "успехов и неудач президентов США в течение 50 лет", сделал вывод, что Трамп не пригоден для работы на посту президента.

Также он считает, что Байден и его команда, несмотря на ошибки, демонстрировали "устойчивое и целенаправленное лидерство".

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Газета добавила, что представитель кампании Трампа Стивен Чунг заявил, что якобы ни одна из историй Вудворда в книге "не соответствует действительности", а также утверждает, что книга "или должна быть на распродаже в отделе художественной литературы в книжном магазине со скидками, или использоваться как туалетная бумага".

Напомним: