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Военные ГУР получили новейший скоростной дрон-невидимку Hazard

Татьяна ОлейникСреда, 1 января 2025, 18:43
Военные ГУР получили новейший скоростной дрон-невидимку Hazard
фото - гур

Воины ГУР МО Украины получили уникальный беспилотный авиационный комплекс "Hazard" и автомобиль HMMWV.

Источник: пресс-служба ГУР МО

Дословно: "Комплекс Hazard разработан компанией "War Hawk" и включает десять дронов-камикадзе; пусковое оборудование и пульт управления".

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фото - гур
 
фото - гур

Детали: Как сообщают разведчики, конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что позволяет оставаться невидимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Бесшумная работа дрона в воздухе обеспечивает его максимальную скрытность.

Беспилотники Hazard способны преодолевать значительное расстояние. В зависимости от задачи, дроны могут быть оснащены боевыми частями различной мощности для уничтожения наземных объектов противника.

Дрон передала американская благотворительная организация "Help Heroes of Ukraine".

беспилотникиГУР
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