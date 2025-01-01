Военные ГУР получили новейший скоростной дрон-невидимку Hazard

Воины ГУР МО Украины получили уникальный беспилотный авиационный комплекс "Hazard" и автомобиль HMMWV.

Источник: пресс-служба ГУР МО

Дословно: "Комплекс Hazard разработан компанией "War Hawk" и включает десять дронов-камикадзе; пусковое оборудование и пульт управления".

Реклама:

фото - гур

фото - гур

Детали: Как сообщают разведчики, конструкция беспилотника создана из композитных материалов, что позволяет оставаться невидимым для вражеских средств радиоэлектронной борьбы. Бесшумная работа дрона в воздухе обеспечивает его максимальную скрытность.

Беспилотники Hazard способны преодолевать значительное расстояние. В зависимости от задачи, дроны могут быть оснащены боевыми частями различной мощности для уничтожения наземных объектов противника.

Дрон передала американская благотворительная организация "Help Heroes of Ukraine".