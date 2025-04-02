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Во Львове правоохранители обезвредили 2-х "гастролеров", которые планировали взорвать отделение полиции

Станислав ПогориловСреда, 2 апреля 2025, 10:52
Во Львове правоохранители обезвредили 2-х гастролеров, которые планировали взорвать отделение полиции
Фото: Львовская облпрокуратура

Контрразведка Службы безопасности совместно с Национальной полицией задержали "на горячем" 2-х российских агентов, которые прибыли во Львов, чтобы взорвать админздание местного райотдела полиции.

Источник: ОГП, Львовская облпрокуратура, СБУ

Дословно: "По данным следствия, подозреваемые за денежное вознаграждение согласились на выполнение задания представителя РФ. Согласно инструкции, полученной через мессенджер Telegram, фигуранты прибыли во Львов и по определенным координатам забрали взрывчатку, заранее скрытую в сумке. Согласно предварительно оговоренному плану, подозреваемые должны были заложить замаскированную взрывчатку в админздании одного из райотделов полиции Львова".

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Детали: В СБУ сообщили, что одной из исполнителей "заказа" является 22-летняя жительница Киева, которая искала "легкие деньги" на Telegram-каналах. Сообщается, что ее завербовал сотрудник российских спецслужб и дал "тестовое" задание - расклеивать в столице листовки с фейками российской пропаганды.

 

Впоследствии агента отправили во Львов для подготовки теракта против украинских правоохранителей. К совершению преступления она привлекла своего знакомого 21-летнего киевлянина.

 

По прибытии в западную область злоумышленники получили от куратора координаты тайника, из которого забрали самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.

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Также вблизи "цели" они собирались установить скрытую видеокамеру с удаленным доступом для оккупантов, которая должна была фиксировать перемещение агентов и последствия теракта.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила обоих агентов, задокументировала их преступления и задержала "на горячем", когда они приближались со взрывчаткой к полицейскому подразделению.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

ЛьвовтерактСБУ
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