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У Трампа уже изучают стоимость захвата Гренландии – ԜР 

Ирина Кутелева, Ирина БалачукСреда, 2 апреля 2025, 13:10
У Трампа уже изучают стоимость захвата Гренландии – ԜР 
Фото иллюстративное с pixabay.com

Белый дом хочет оценить, сколько будет стоить Америке контроль над Гренландией на фоне многочисленных заявлений президента США Дональда Трампа о желании захватить остров.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Washington Post

Детали: По словам трех собеседников издания, чиновники Белого дома в последние недели осуществили определенные шаги для определения финансовых последствий "присоединения" Гренландии к США, включая стоимость предоставления государственных услуг 58 тысячам ее жителей.

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Прямая речь высокопоставленного чиновника Белого дома: "Сейчас обсуждается вопрос о том, какими будут расходы и выгоды для Соединенных Штатов Америки, если мы приобретем Гренландию. Во сколько нам обойдется сохранение Гренландии как территории Соединенных Штатов?".

По его словам, анализ расходов основывается на том, "проголосуют ли жители Гренландии и поддержат ли они это".

Также сотрудники бюджетного отдела Белого дома пытаются понять, какой доход в бюджет США могли бы принести природные ресурсы острова.

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Так, по данным WP, чиновники думают над тем, чтобы предложить правительству Гренландии более выгодное соглашение, чем ей предлагает Дания, которая сейчас субсидирует услуги на острове на сумму около 600 миллионов долларов в год.

Издание отмечает, что все это свидетельствует то, что амбиции администрации по приобретению Гренландии выходят за рамки размышлений Трампа и начинают отражаться в правительственной политике США.

По словам источника WP, из всех потенциальных приобретений, о которых говорил Трамп, включая Канаду и Панамский канал, "он рассматривает Гренландию как самое простое".

При этом представитель Белого дома отметил, что приобретение Гренландии пока не самое важное в вопросах нацбезопасности США.

По его словам, оно станет возможным после окончания войны между Россией и Украиной, обеспечения мира в Израиле и Газе и сдерживания Ирана – всех пунктов повестки дня на этот год.

Предыстория:

  • Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс посетил Гренландию вместе со своей женой Ушей и пообщался с военнослужащими на военной базе Питуффик на северо-западном побережье Гренландии. Находясь там, он сказал, что Дания "плохо поработала в пользу народа Гренландии".
  • Вэнс также повторил утверждение президента Трампа о том, что остров является жизненно важным для национальной безопасности США. Подавляющее большинство населения выступает против вхождения Гренландии в состав США.
  • На следующий день после визита Вэнса в Гренландию несколько сотен человек собрались возле американского посольства в Копенгагене, выражая протест против намерений США взять под контроль Гренландию.

США
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