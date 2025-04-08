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Трамп заявил, что в пятницу пройдет медосмотр

Ирина Кутелева, Ирина БалачукВторник, 8 апреля 2025, 09:30
Трамп заявил, что в пятницу пройдет медосмотр
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что пройдет ежегодный медосмотр 11 апреля.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост президента США в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Я рад сообщить, что в пятницу ... я пройду давно запланированный ежегодный медицинский осмотр. Я никогда не чувствовал себя лучше, но, тем не менее, это необходимо сделать".

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Детали: Он уточнил, что медосмотр будет проходить в Военно-медицинском центре имени Уолтера Рида.

Предыстория:

Трампмедицина
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