Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть

Олег Павлюк, Алена МазуренкоВторник, 3 июня 2025, 19:01
Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Фото - Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто заявил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в Европейский Союз, оправдывая это заботой о венгерских интересах.

Источник: Орбан в Facebook, "Европейская правда"

Детали: По мнению Орбана, расширение Европейского Союза – благородная идея, но только не тогда, когда речь идет о вступлении Украины: мол, для "брюссельской бюрократии" это "выгодная сделка в условиях проигранной войны".

Реклама:

"Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности", – безапелляционно утверждает он.

Венгерский премьер продолжает, что через десять лет "не сможет ответить перед своей совестью, перед своими внуками и перед страной", если не сделает сейчас "все, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от брюссельской мечты о присоединении Украины".

Свой пост Орбан использовал для очередной рекламы правительственного опроса о вступлении Украины в ЕС, полного многочисленных манипуляций и который даже перевели в онлайн для большего охвата.

РЕКЛАМА:

Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".

Также рекомендуем: Орбан стремится к "войне" с Украиной. Какую опасность это несет и как следует действовать Киеву.

ОрбанЕСУкраинаВенгрия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть
Атака на Сумы: количество жертв возросло до 4
Новый президент Польши выразил ожидания относительно будущего отношений с Украиной
В ПАСЕ решили начать "Victory for Victoria" Day в честь убитой украинской журналистки Рощиной
Все новости...
Орбан
Опрос: в Венгрии оппозиция обгоняет партию Орбана за год до выборов
Орбан высказался против Украины в ЕС: мол, она "высосет все ресурсы, как губка"
Половина венгров недовольны правлением Орбана – опрос 
Последние новости
21:51
теннисСвитолина заработала на Ролан Гаррос более 400 тысяч евро, другие украинки – значительно меньше
21:34
Белый дом впервые официально прокомментировал операцию СБУ по уничтожению российских самолетов
21:25
Зеленский сменил командующих ДШВ и Сил беспилотных систем
21:20
Михаил Драпатый стал Командующим Объединенными силами
21:16
PlayCity лишило лицензии российское казино PIN-UP
21:04
Еврокомиссар Кос: Грузия – пример разворота в движении к ЕС
20:59
футболИндзаги после разгрома в финале Лиги чемпионов решил покинуть пост тренера "Интера"
20:57
Ермак в Вашингтоне заявил Келлогу, что Россию нужно заставить сложить оружие силой
20:52
Драпатый, который ранее подал рапорт об отставке, остается в армии
20:45
Россия сократила экспорт нефти: доходы упали до самого низкого уровня с 2023 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: