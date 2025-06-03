Орбан заявил, что сделает все, чтобы Украина не вступила в ЕС, потому что его мучает совесть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто заявил, что стремится приложить все усилия, чтобы помешать вступлению Украины в Европейский Союз, оправдывая это заботой о венгерских интересах.

Источник: Орбан в Facebook, "Европейская правда"

Детали: По мнению Орбана, расширение Европейского Союза – благородная идея, но только не тогда, когда речь идет о вступлении Украины: мол, для "брюссельской бюрократии" это "выгодная сделка в условиях проигранной войны".

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"Украина высосет каждый евро, форинт и злотый, которые мы до сих пор тратили на укрепление европейских семей, европейских фермеров и европейской промышленности", – безапелляционно утверждает он.

Венгерский премьер продолжает, что через десять лет "не сможет ответить перед своей совестью, перед своими внуками и перед страной", если не сделает сейчас "все, чтобы защитить Венгрию и Европейский Союз от брюссельской мечты о присоединении Украины".

Свой пост Орбан использовал для очередной рекламы правительственного опроса о вступлении Украины в ЕС, полного многочисленных манипуляций и который даже перевели в онлайн для большего охвата.

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Для лучшего понимания текущего состояния украинско-венгерских отношений читайте статью редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко "Украинский план Орбана. Как венгерский лидер хочет использовать Украину для победы на выборах".

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