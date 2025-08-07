Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили по Орехову: спасатели ищут людей под завалами – ОВА

Ирина БалачукЧетверг, 7 августа 2025, 09:36
Россияне ударили по Орехову: спасатели ищут людей под завалами – ОВА
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские оккупанты нанесли удар по городу Орехов Запорожской области – поврежден частный дом, под завалами могут быть люди, сообщил глава ОВА.

Источник: глава области Иван Федоров в Telegram и в эфире единого марафона новостей

Прямая речь Федорова: "Утром враг нанес удар по городу Орехов. Сейчас продолжаются спасательные работы, разбор завалов, потому что есть вероятность, что под завалами находятся наши жители".

Реклама:
Запорожская областьобстрел
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
видео, дополнено Дроны атаковали НПЗ и воинскую часть в Краснодарском крае РФ – бушуют пожары
ОбновленоОбстрелы Днепропетровской области: число погибших возросло до четырех
видеоОбнародованы неизвестные кадры расстрела гражданского в Буче и мародерства российской армии
Трамп ввел дополнительные 25% пошлины против Индии за покупку нефти у РФ
Детектив НАБУ Скомаров называет совпадением выезд семьи за границу на авто жены депутата Христенко
Украинцы, депортированные из РФ в Грузию, объявили голодовку на КПП. Москва стремится создать кризис
Все новости...
Запорожская область
Оккупанты убили женщину в Гуляйполе
В Запорожской области россияне атаковали Степногорск FPV-дроном: погиб мужчина
Россияне ударили по базе отдыха на Запорожье: 2 погибших и 12 раненых
Последние новости
11:04
Кандидат в премьеры Литвы ездила в Россию после оккупации Крыма
11:04
ТекстВойна в тылу. Как российские спецслужбы вербуют украинцев
10:26
Экс-начальник СИЗО в Таганроге лично приказывал пытать журналистку Рощину – Нацполиция
10:22
Разговор с Мерцем, контакты с Францией и Италией – Зеленский рассказал о своем графике на четверг
10:10
В августе в небе будут "падать звезды" одного из самых обильных метеорных потоков года: когда его пик
10:07
Новые повышенные тарифы от Трампа для торговых партнеров вступили в силу
09:58
фото Рекордный пожар на юге Франции уничтожил 16 тысяч гектаров и распространяется дальше
09:50
Мировые рынки пошли вверх из-за "смягченных" пошлин Трампа
09:36
Россияне ударили по Орехову: спасатели ищут людей под завалами – ОВА
09:33
В США рассказали, введет ли Трамп санкции против РФ после истечения дедлайна для Путина
Все новости...
Реклама:
Реклама: