Россияне ударили по Орехову: спасатели ищут людей под завалами – ОВА

Российские оккупанты нанесли удар по городу Орехов Запорожской области – поврежден частный дом, под завалами могут быть люди, сообщил глава ОВА.

Источник: глава области Иван Федоров в Telegram и в эфире единого марафона новостей

Прямая речь Федорова: "Утром враг нанес удар по городу Орехов. Сейчас продолжаются спасательные работы, разбор завалов, потому что есть вероятность, что под завалами находятся наши жители".

