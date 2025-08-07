Россияне ударили по Орехову: спасатели ищут людей под завалами – ОВА
Четверг, 7 августа 2025, 09:36
Российские оккупанты нанесли удар по городу Орехов Запорожской области – поврежден частный дом, под завалами могут быть люди, сообщил глава ОВА.
Источник: глава области Иван Федоров в Telegram и в эфире единого марафона новостей
Прямая речь Федорова: "Утром враг нанес удар по городу Орехов. Сейчас продолжаются спасательные работы, разбор завалов, потому что есть вероятность, что под завалами находятся наши жители".
Реклама: