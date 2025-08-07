В Киеве выросло количество госпитализаций из-за COVID-19

В Киеве в течение июля в разы возросло количество госпитализаций из-за COVID-19.

Источник: Департамент здравоохранения города Киева

Дословно: "Если по состоянию на 1 июля в инфекционных отделениях стационарных коммунальных медучреждений находилось 15 человек, то сейчас – 68, 24 из них – дети. Понятно, что в больницы попадают те, у кого течение болезни нельзя назвать легким и кто нуждается в постоянном контроле медиков, серьезном лечении, кислородной поддержке и т. д.".

Детали: Там также отметили, что пребывание в закрытых помещениях с ограниченными возможностями вентиляции (например, в укрытиях) повышает риск заражения, в частности COVID-19.