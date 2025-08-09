Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву – мэр

Иван ДьяконовСуббота, 9 августа 2025, 02:30
Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву – мэр
Иллюстративное фото: "Суспільне"

В ночь на 9 августа российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Чугуев Харьковской области. В результате удара два мирных жителя получили ранения, поврежден многоквартирный дом.

Источник: мэр Чугуева Галина Минаева

Детали: По словам мэра, под удар попал один из отдаленных микрорайонов Чугуева.

Реклама:

Прямая речь: "В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждении многоквартирного дома. На месте работают профильные службы".

жертвыХарьковская областьбеспилотникироссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске
Трамп: Между Украиной и Россией должен состояться "обмен территориями в интересах обеих сторон"
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Вашингтоне
ЦОЗ: Новый штамм коронавируса Stratus зафиксировали в семи областях и Киеве
Вашингтон и Москва к встрече Трампа и Путина готовят соглашение по оккупированным РФ территориям – СМИ
Россия ударила по нефтебазе азербайджанской SOCAR в Украине: есть раненые
Все новости...
жертвы
В Херсоне россияне сбросили с дрона взрывчатку на 13-летнего ребенка – ОВА
Оккупанты убили женщину в Гуляйполе
В Запорожской области россияне атаковали Степногорск FPV-дроном: погиб мужчина
Последние новости
03:17
Зеленский может присоединиться к саммиту Путина и Трампа 15 августа – СМИ
02:30
Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву – мэр
02:18
Россияне оккупировали два населенных пункта в Донецкой области – DeepState
01:12
Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске
01:06
Новости экономики 8 августа: удар РФ по нефтебазе SOCAR, суд арестовал активы Жеваго
00:56
Путин заявил США, что остановит войну в обмен на Донбасс – WSJ
00:10
Крупнейший покупатель российской нефти в Индии может сменить поставщиков из-за давления США
23:36
Трамп: Между Украиной и Россией должен состояться "обмен территориями в интересах обеих сторон"
23:25
Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Вашингтоне
23:04
Crocs испытывает наибольшее падение акций с начала пандемии
Все новости...
Реклама:
Реклама: