Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву – мэр

В ночь на 9 августа российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Чугуев Харьковской области. В результате удара два мирных жителя получили ранения, поврежден многоквартирный дом.

Источник: мэр Чугуева Галина Минаева

Детали: По словам мэра, под удар попал один из отдаленных микрорайонов Чугуева.

Прямая речь: "В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждении многоквартирного дома. На месте работают профильные службы".