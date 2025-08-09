Два человека пострадали в результате удара российских БПЛА по Чугуеву – мэр
Суббота, 9 августа 2025, 02:30
В ночь на 9 августа российские оккупационные войска атаковали беспилотниками Чугуев Харьковской области. В результате удара два мирных жителя получили ранения, поврежден многоквартирный дом.
Источник: мэр Чугуева Галина Минаева
Детали: По словам мэра, под удар попал один из отдаленных микрорайонов Чугуева.
Прямая речь: "В результате обстрела БПЛА известно о двух пострадавших и повреждении многоквартирного дома. На месте работают профильные службы".