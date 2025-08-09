Трамп приказал Пентагону применять войска против иностранных наркокартелей – WSJ

Президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву, которая позволяет проведение прямых военных операций против ряда латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация классифицирует как иностранные террористические организации.

Источник: The New York Times

Детали: По информации источников, директива предоставляет Пентагону официальное правовое основание для проведения прямых военных операций на море и на территории иностранных государств против картелей, которые Государственный департамент США классифицировал как террористические организации.

Реклама:

Дословно: "Однако поручение военным бороться с незаконной торговлей также поднимает юридические вопросы, в частности, будет ли это считаться "убийством", если американские войска, действующие за пределами вооруженного конфликта, убьют гражданских лиц — даже подозреваемых в совершении преступлений — которые не представляют непосредственной угрозы".

Детали: С момента возвращения к власти в январе 2025 года Трамп усилил меры по борьбе с наркоторговлей: развернул Национальную гвардию и регулярные войска на юго-западной границе, обязал Госдеп классифицировать картели как иностранные террористические организации, а в феврале признал таковыми Tren de Aragua, Mara Salvatrucha (известную как MS-13) и другие группы.

Две недели назад в список добавили венесуэльский Cartel de los Soles, который, по версии США, возглавляет президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие высокопоставленные чиновники его администрации.

РЕКЛАМА:

В четверг, 7 августа, Министерство юстиции и Госдеп удвоили до 50 миллионов долларов вознаграждение за информацию, которая приведет к аресту Мадуро. Генпрокурор Пэм Бонди назвала его главой картеля и заверила, что он "не уйдет от правосудия и будет привлечен к ответственности за свои отвратительные преступления".

Исторически военное участие США в борьбе с наркотиками в Латинской Америке нередко выходило за пределы закона. Так, в 1989 году президент Джордж Буш-старший направил более 20 тыс. военных в Панаму для ареста Мануэля Норьеги, которого в США обвинили в незаконном обороте наркотиков. Тогда Генеральная Ассамблея ООН осудила действия в Панаме как "грубое нарушение международного права".

В 1990-х годах американские военные помогали колумбийским и перуанским правоохранительным органам бороться с наркоторговлей, предоставляя информацию о гражданских самолетах, подозреваемых в перевозке наркотиков. Но после того, как правительства этих стран начали сбивать такие самолеты, администрация Клинтона в 1994 году на несколько месяцев прекратила такое сотрудничество.