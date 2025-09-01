Правитель РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества снова повторил свою ложь о том, что Россия нападение России на Украину якобы было спровоцировано Западом.

Источник: выступление главы Кремля

Прямая речь Путина: "Кризис в Украине (так Путин называет войну РФ против Украины – ред.) возник не в результате нападения России, а в результате государственного переворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей, которые этот переворот не приняли, не поддержали.

И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, предоставляло прямую угрозу безопасности России".

Детали: Путин добавил, что он "широко ценит усилия и предложения Китая, Индии и других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию".

"Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине", – заявил глава Кремля.

При этом Путин традиционно добавил, что для прекращения российской агрессии против Украины "должны быть устранены первопричины кризиса на Украине и восстановлен баланс в сфере безопасности".

Предыстория: