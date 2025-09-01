Все разделы
Путин на заседании Совета глав стран-членов ШОС снова врал о войне и выразил "надежду" на мир

Ирина БалачукПонедельник, 1 сентября 2025, 08:11
Глава Кремля Владимир Путин на заседании Совета глав стран-членов ШОС. Фото РИА Новости

Правитель РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества снова повторил свою ложь о том, что Россия нападение России на Украину якобы было спровоцировано Западом.

Источник: выступление главы Кремля

Прямая речь Путина: "Кризис в Украине (так Путин называет войну РФ против Украины – ред.) возник не в результате нападения России, а в результате государственного переворота в Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом. А затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей, которые этот переворот не приняли, не поддержали.

И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, предоставляло прямую угрозу безопасности России".

Детали: Путин добавил, что он "широко ценит усилия и предложения Китая, Индии и других стратегических партнеров, призванных содействовать урегулированию".

"Отмечу, что понимания, достигнутые на недавней российско-американской встрече на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине", – заявил глава Кремля.

При этом Путин традиционно добавил, что для прекращения российской агрессии против Украины "должны быть устранены первопричины кризиса на Украине и восстановлен баланс в сфере безопасности".

Предыстория:

  • 18 августа президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что "через неделю-две" станет известно, удастся ли достичь мирного договора между Россией и Украиной.
  • 21 августа Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".
  • 25 августа Трамп заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий.
  • По данным Axios, Трамп задумывается о том, чтобы пока отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, а в его окружении видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.

