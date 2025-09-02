Трамп на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения санкций против России – Бессент
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения новых санкций против России.
Источник: Бессент в интервью Fox News
Детали: Бессент в разговоре со старшим национальным корреспондентом Fox News Ричем Эдсоном заявил, что "все варианты остаются на столе" поскольку российский правитель Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.
Прямая речь: "Путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский находились в Белом доме, сделал противоположное от того, что сам заявлял. Более того, он мерзким, позорным способом усилил бомбардировки. Поэтому я думаю, что ... все варианты остаются на столе, и мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе".
Предыстория:
- 18 августа президент США Дональд Трамп во время встречи в США с европейскими лидерами заявил, что "через неделю-две" станет известно, удастся ли достичь мирного договора между Россией и Украиной.
- 21 августа Трамп заявил, что сможет оценить возможность достижения мира в Украине "в течение двух недель".
- 25 августа Трамп заявил, что для России "могут быть очень серьезные последствия" и он "примет решительные меры", если в течение следующих двух недель не будет заключено соглашение о прекращении боевых действий.
- По данным Axios, Трамп задумывается о том, чтобы пока отказаться от усилий по прекращению войны в Украине, а в его окружении видят вину Европы в том, что Украина не готова к большим уступкам ради мирного соглашения.