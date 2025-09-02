Трамп на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения санкций против России – Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация Дональда Трампа на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения новых санкций против России.

Источник: Бессент в интервью Fox News

Детали: Бессент в разговоре со старшим национальным корреспондентом Fox News Ричем Эдсоном заявил, что "все варианты остаются на столе" поскольку российский правитель Владимир Путин продолжил бомбардировки Украины, несмотря на недавние переговоры о мире.

Реклама:

Прямая речь: "Путин, начиная с исторической встречи в Анкоридже, после телефонного разговора, когда европейские лидеры и президент Зеленский находились в Белом доме, сделал противоположное от того, что сам заявлял. Более того, он мерзким, позорным способом усилил бомбардировки. Поэтому я думаю, что ... все варианты остаются на столе, и мы очень внимательно рассмотрим их на этой неделе".

Предыстория: