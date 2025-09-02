Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Одесской области россияне атаковали припортовую инфраструктуру: возникли пожары – РГА

Иван ДьяконовВторник, 2 сентября 2025, 02:41
В Одесской области россияне атаковали припортовую инфраструктуру: возникли пожары – РГА
Иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. В результате удара возникли пожары.

Источник: Измаильская районная государственная администрация

Детали: Как сообщает Измаильская РГА, атака была направлена на припортовую инфраструктуру.

Реклама:

"Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы", – отметили в РГА.

В администрации сообщили, что пожары, возникшие в результате атаки, оперативно ликвидированы.

Одесская областьбеспилотникипорты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Россия атаковала Сумы ударными дронами: есть раненые, возник масштабный пожар
На фронте 160 боестолкновений: больше всего оккупанты атаковали на Покровском направлении – Генштаб
Коррупция при закупке РЭБ и дронов: за нардепа Кузнецова внесли залог в 8 млн
В результате атак РФ в Херсонской области погиб мужчина, еще двое раненых – в Черниговской области
Дело о гибели людей у укрытия в Киеве отправили на новое рассмотрение: приговор охраннику отменили
видеоСилы обороны освободили Новоэкономичное в Донецкой области и установили там украинский флаг 
Все новости...
Одесская область
В ОВА сообщили о ситуации с электроснабжением в Одесской области после атаки РФ
Россияне массированно атаковали Одесскую область, есть раненный и разрушения
В Одесской области раздались взрывы – СМИ
Последние новости
06:27
В Судане по меньшей мере 1000 человек погибли в результате оползня
05:57
Ким Чен Ын отправился в Пекин на военный парад на бронепоезде
05:50
теннисКостюк не справилась с Муховой в борьбе за четвертьфинал US Open
05:13
Землетрясение в Афганистане унесло жизни более 800 человек, по меньшей мере 2800 ранены
04:48
фотоРоссияне атаковали беспилотниками Белую Церковь: есть погибший и раненые
03:05
Россия атаковала Сумы ударными дронами: есть раненые, возник масштабный пожар
02:41
В Одесской области россияне атаковали припортовую инфраструктуру: возникли пожары – РГА
02:22
Трамп на этой неделе "очень внимательно" рассмотрит возможность введения санкций против России – Бессент
01:46
обновленоВ Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за атаки вражеских БпЛА
01:22
РФ существенно наращивает производство ракет и другого оружия при поддержке КНДР и Ирана – МИД
Все новости...
Реклама:
Реклама: