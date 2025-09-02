В Одесской области россияне атаковали припортовую инфраструктуру: возникли пожары – РГА
Вторник, 2 сентября 2025, 02:41
Российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. В результате удара возникли пожары.
Источник: Измаильская районная государственная администрация
Детали: Как сообщает Измаильская РГА, атака была направлена на припортовую инфраструктуру.
"Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы", – отметили в РГА.
В администрации сообщили, что пожары, возникшие в результате атаки, оперативно ликвидированы.