Ким Чен Ын отправился в Пекин на военный парад на бронепоезде

Иван ДьяконовВторник, 2 сентября 2025, 05:57
Ким Чен Ын отправился в Пекин на военный парад на бронепоезде
Фото: KCNA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился в Китай на своем бронированном поезде, чтобы принять участие в военном параде в Пекине по случаю годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Источник: The Guadian со ссылкой на северокорейские государственные СМИ

Детали: По данным северокорейской государственной газеты Rodong Sinmun, Ким выехал из Пхеньяна в понедельник и во вторник утром пересек границу с Китаем.

Как отмечает южнокорейское агентство Yonhap, бронепоезд Кима движется со скоростью всего 60 км/ч и имеет репутацию "движущейся крепости". Традиционно северокорейские лидеры отдают предпочтение этому виду транспорта из-за безопасности и возможности перевозить многочисленную свиту, охрану и необходимые ресурсы.

Внутри поезда обустроены переговорные комнаты, спальни, кабинет с деревянными панелями и кожаными креслами.

Фото: KCNA
Фото: KCNA

В среду северокорейский диктатор вместе с китайским председателем Си Цзиньпином и правителем России Владимиром Путиным будут наблюдать за масштабным военным парадом в Пекине.

Это будет первый раз, когда Ким, Си и Путин, все ключевые соперники США, соберутся на одной площадке, отмечает издание.

Дословно: "В последние годы внешняя политика Пхеньяна была сосредоточена на Москве, которой КНДР поставляла войска и боеприпасы для поддержки войны России против Украины в обмен на военную и экономическую помощь.

Зато отношения с Китаем испортились в недавнем прошлом, однако эксперты говорят, что нынешний визит может стать попыткой Кима восстановить связи с главным торговым партнером и донором Северной Кореи".

