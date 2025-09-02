Все разделы
ВСУ отбили поселок Удачное на Покровском направлении и подняли украинский флаг

Валентина РоманенкоВторник, 2 сентября 2025, 11:47
ВСУ отбили поселок Удачное на Покровском направлении и подняли украинский флаг
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что бойцы 425 отдельного штурмового полка "Скала" освободили поселок Удачное на Покровском направлении Донецкой области.

Источник: видео на страницах Генштаба в соцсетях

Детали: Отмечается, что в прямом контакте и при поддержке средств поражения были уничтожены все опорные пункты врага.

В течение двух недель штурмовые группы поэтапно зачистили дом за домом и подняли над поселком украинский флаг, добавляют военные.

В то же время, на данный момент на карте Deep State часть поселка еще обозначена как оккупированная.

Предыстория:

  • В апреле главком Александр Сырский сообщал об освобождении около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко.
  • Покровское направление фронта остается одним из самых горячих, ситуация там динамично меняется. За сутки 1 сентября Силы обороны остановили там 46 штурмовых действий врага.

Донецкая областьвойна
