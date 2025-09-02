В Киеве обнаружили обломки сбитых вражеских дронов
В Киеве 2 сентября обнаружили обломки сбитых вражеских беспилотников.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко и глава КГГА Тимур Ткаченко в Telegram
Прямая речь Кличко: "По предварительной информации, в Днепровском районе обломок БПЛА упал на зеленую зону. Экстренные службы направляются на место".
Детали: Ткаченко добавил, что информация о падении обломков сбитого дрона в Днепровском районе проверяется.
Обновлено: Позже представители столичной власти сообщили, что в Днепровском районе на территории детского сада, который закрыт на ремонт, были обнаружены обломки БПЛА.
"К счастью, учреждение закрыто на ремонт, никто не пострадал. На месте происшествия работает оперативная группа", - отметил Ткаченко.
В 15 часов Кличко сообщил, что по предварительной информации, и в Голосеевском районе столицы, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели. Повреждений зданий рядом нет.
Что предшествовало: Во вторник днем в столице объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников.