Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании правителем России Владимиром Путиным и анонсировал "определенные действия".

Источник: Трамп в телефонном комментарии радиоведущему Скоту Дженнингсу, "Европейская правда"

Детали: "Я очень разочарован в нем, тысячи людей гибнут, русские и украинцы", – сказал Трамп, повторив, что эта война не началась бы, если бы он был президентом.

"Посмотрим, что будет, но я очень разочарован в президенте Путине, я могу это сказать. И я буду делать что-то, чтобы помочь людям жить. Это не вопрос Украины, это чтобы люди жили", – отметил он.

Трамп повторил, что каждую неделю гибнут семь тысяч военных: "Я думаю, я могу это остановить и мой долг это сделать".

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур убежден, что администрация США сейчас уже менее оптимистична в отношении России.

Как известно, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что если до сентября никаких сдвигов в этом вопросе не произойдет, Трамп не может оставить без ответа такое поведение Кремля.

По данным СМИ, Дональд Трамп якобы задумывается о том, чтобы пока оставить свои усилия для прекращения российско-украинской войны – пока стороны "станут более сговорчивыми", а в его окружении обвиняют европейских лидеров в том, что Украина не согласна на большие уступки.