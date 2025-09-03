Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп заявил, что Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын сговариваются против США

Ирина Балачук, Ирина КутелеваСреда, 3 сентября 2025, 07:37
Трамп заявил, что Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын сговариваются против США
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин вместе с хозяином Кремля Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном "готовит заговор" против Америки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост американского лидера в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки". 

Реклама:

Детали: Сообщение президента США появилось на фоне приема Китаем мировых лидеров на крупнейшем в истории параде по случаю 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне.

"Главный вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, вспомнит ли президент Китая Си об огромной поддержке и "крови", которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обеспечить свою СВОБОДУ от очень недружественного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в стремлении Китая к Победе и Славе. Я надеюсь, что их по праву чтят и помнят за их храбрость и жертву", – отметил Трамп.

Он также пожелал, чтобы "Си и замечательный народ Китая" имели "большой и продолжительный день празднования".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

ТрампСи ЦзиньпинПутинКНДР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
Зеленский прибыл во Францию на саммит "коалиции решительных"
Электроэнергия будет дорожать на 10-20% ежегодно с 2026 – прогноз правительства
видеоЖена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
На Волыни найден застреленным пограничник
Все новости...
Трамп
Трамп говорит, что узнал "интересные вещи" о Путине
Трамп заявил, что очень разочарован Путиным
Трамп планирует выступить с новым заявлением из Белого дома
Последние новости
01:50
В Одессе прогремели взрывы – мэр
01:30
Лидеры Британии и Испании заключили соглашение о сотрудничестве после Brexit
00:52
ОбновленоОккупанты перекрывали Крымский мост
00:44
Зеленский в Париже рассказал, почему нельзя идти на территориальные уступки Путину
00:10
ЕС планирует удвоить финансовую поддержку Гренландии
23:53
боксСлишком рано: Льюис призвал Итауму не принимать бой против Усика
23:52
В среду на фронте произошло 147 боев, на четырех направлениях – продолжаются до сих пор
23:41
В правительстве Польши приветствовали обещание Трампа не выводить американские войска
23:26
видеоПо меньшей мере 15 человек погибли в аварии известного фуникулера в Лиссабоне
23:24
Медики Нацгвардии провели уникальную операцию по восстановлению скулы раненому бойцу
Все новости...
Реклама:
Реклама: