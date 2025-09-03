Трамп заявил, что Си Цзиньпин, Путин и Ким Чен Ын сговариваются против США

Президент США Дональд Трамп заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин вместе с хозяином Кремля Владимиром Путиным и главой КНДР Ким Чен Ыном "готовит заговор" против Америки.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост американского лидера в соцсети Truth Social

Прямая речь Трампа: "Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы сговариваетесь против Соединенных Штатов Америки".

Детали: Сообщение президента США появилось на фоне приема Китаем мировых лидеров на крупнейшем в истории параде по случаю 80-й годовщины капитуляции Японии во Второй мировой войне.

"Главный вопрос, на который нужно ответить, заключается в том, вспомнит ли президент Китая Си об огромной поддержке и "крови", которые Соединенные Штаты Америки предоставили Китаю, чтобы помочь ему обеспечить свою СВОБОДУ от очень недружественного иностранного захватчика. Многие американцы погибли в стремлении Китая к Победе и Славе. Я надеюсь, что их по праву чтят и помнят за их храбрость и жертву", – отметил Трамп.

Он также пожелал, чтобы "Си и замечательный народ Китая" имели "большой и продолжительный день празднования".

