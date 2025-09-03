Все разделы
Враг из ствольной артиллерии убил в Константиновке 8 мирных жителей, еще 6 ранены

Валентина РоманенкоСреда, 3 сентября 2025, 17:08
Враг из ствольной артиллерии убил в Константиновке 8 мирных жителей, еще 6 ранены
последствия обстрела Константиновки 3.09.25. фото Донецкой облпрокуратуры

Российские оккупанты обстреляли в среду из ствольной артиллерии Константиновку, убив 8 и ранив 6 гражданских людей.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Детали: 3 сентября в период с 10:30 до 11:50 российские войска обстреливали Константиновку из ствольной артиллерии. Целью для оккупантов стал жилой микрорайон. В результате вражеских атак погибли три женщины 46, 72 и 74 лет и пять мужчин. Также телесные повреждения получили 6 жителей. Их доставили в больницу. Пострадавшие находились по месту жительства, на улице и в магазине.

фото прокуратуры
 
фото прокуратуры

В населенном пункте повреждены частный и многоквартирные дома, фасад магазина, торговые павильоны.

Окончательные последствия устанавливаются.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления.

Донецкая областьвойнавоенные преступленияРосcия
