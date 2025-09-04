Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

FT: США постепенно сократят помощь в области безопасности европейским странам, граничащим с Россией

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 4 сентября 2025, 21:26
FT: США постепенно сократят помощь в области безопасности европейским странам, граничащим с Россией
Фото - getty images

США намерены постепенно свернуть программы по оказанию помощи в области безопасности европейским армиям, расположенным вдоль границы с Россией, чтобы переложить бремя этих расходов на Европу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: По данным FT, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому разделу 333, который позволяет Пентагону предоставлять обучение и военную поддержку союзным США государствам.

Реклама:

Средства по разделу 333 утверждаются Конгрессом, и финансирование пока выделено до конца сентября 2026 года, но после этого у Трампа планируют больше его не запрашивать, утверждают собеседники FT.

По словам собеседников издания в американском Сенате, это решение может привести к сокращению "сотен миллионов долларов", которые США направляют странам, граничащим с Россией.

О решении сократить финансирование представители Пентагона сообщили на закрытой встрече в Вашингтоне послам ряда европейских стран.

РЕКЛАМА:

"По словам двух дипломатов, которые были проинформированы об обсуждении, европейские правительства были удивлены этим заявлением и пытаются получить дополнительную информацию от Вашингтона", – говорится в материале Financial Times.

В Европе также пытаются оценить потенциальные последствия решения США и то, смогут ли там компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности, сказал FT один из дипломатов.

Чиновник Белого дома, в свою очередь, заявил изданию, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по "пересмотру и перераспределению" внешней помощи США.

"Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с... давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", – сказал он.

Ранее, по данным СМИ, европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.

Читайте также: Преодолеть зависимость от США: способна ли Европа самостоятельно позаботиться о своей безопасности.

СШАЕСРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
США
Макрон: В ближайшие недели мы определим вклад США в "коалицию решительных"
Спецпредставитель США Уиткофф пробыл на заседании "коалиции решительных" в Париже 45 минут.
Рубио заявил, что "при Трампе" США расправятся с наркокартелями
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: