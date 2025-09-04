FT: США постепенно сократят помощь в области безопасности европейским странам, граничащим с Россией

США намерены постепенно свернуть программы по оказанию помощи в области безопасности европейским армиям, расположенным вдоль границы с Россией, чтобы переложить бремя этих расходов на Европу.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Financial Times

Детали: По данным FT, администрация Дональда Трампа планирует свернуть финансирование по так называемому разделу 333, который позволяет Пентагону предоставлять обучение и военную поддержку союзным США государствам.

Средства по разделу 333 утверждаются Конгрессом, и финансирование пока выделено до конца сентября 2026 года, но после этого у Трампа планируют больше его не запрашивать, утверждают собеседники FT.

По словам собеседников издания в американском Сенате, это решение может привести к сокращению "сотен миллионов долларов", которые США направляют странам, граничащим с Россией.

О решении сократить финансирование представители Пентагона сообщили на закрытой встрече в Вашингтоне послам ряда европейских стран.

"По словам двух дипломатов, которые были проинформированы об обсуждении, европейские правительства были удивлены этим заявлением и пытаются получить дополнительную информацию от Вашингтона", – говорится в материале Financial Times.

В Европе также пытаются оценить потенциальные последствия решения США и то, смогут ли там компенсировать американские средства для укрепления европейской безопасности, сказал FT один из дипломатов.

Чиновник Белого дома, в свою очередь, заявил изданию, что этот шаг соответствует усилиям Трампа по "пересмотру и перераспределению" внешней помощи США.

"Это действие было скоординировано с европейскими странами в соответствии с... давним акцентом президента на том, чтобы Европа брала на себя большую ответственность за свою оборону", – сказал он.

Ранее, по данным СМИ, европейские союзники по НАТО начали непубличные приготовления к тому, как Альянс должен поступить в случае возможного сокращения американских войск на континенте.

