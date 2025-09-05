Из-за российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей погибли 6 человек, еще 10 получили ранения

В течение 4 сентября российские войска нанесли массированные удары по Донбассу и Херсонщине, в результате чего погибли как минимум 6 человек, ещё 10 были ранены.

Источники: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: В Донецкой области российские войска убили пятерых мирных жителей: трое погибли в Константиновке и двое – в Иллиновке. Ещё двое человек получили ранения.

Отмечается, что общее количество жертв российских атак в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Херсонской области под ударами дронов, авиации и артиллерии оказались более 38 населённых пунктов, включая Херсон.

Россияне били по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре: повреждены многоэтажный дом, 17 частных домов, хозяйственное строение, грузовик, гаражи и автомобили.

В результате атак погиб один человек, ещё восемь получили ранения.