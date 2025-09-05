Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Из-за российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей погибли 6 человек, еще 10 получили ранения

Анастасия ПроцПятница, 5 сентября 2025, 08:43
Из-за российских обстрелов Донецкой и Херсонской областей погибли 6 человек, еще 10 получили ранения
Иллюстративное фото: Getty Images

В течение 4 сентября российские войска нанесли массированные удары по Донбассу и Херсонщине, в результате чего погибли как минимум 6 человек, ещё 10 были ранены.

Источники: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, глава Херсонской ОВА Александр Прокудин

Детали: В Донецкой области российские войска убили пятерых мирных жителей: трое погибли в Константиновке и двое – в Иллиновке. Ещё двое человек получили ранения.

Реклама:

Отмечается, что общее количество жертв российских атак в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

В Херсонской области под ударами дронов, авиации и артиллерии оказались более 38 населённых пунктов, включая Херсон.

Россияне били по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре: повреждены многоэтажный дом, 17 частных домов, хозяйственное строение, грузовик, гаражи и автомобили.

РЕКЛАМА:

В результате атак погиб один человек, ещё восемь получили ранения.

Донецкая областьХерсонская областьроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
В Португалии обнародовали первый отчет об аварии фуникулера, в которой погибли 16 человек
видео, обновленоСилы обороны нанесли удар по нефтепроводу в Брянской области
обновленоНовый рекорд дронов: Россия выпустила более 800 БпЛА и 13 ракет, ПВО обезвредила 751 цель
дополнено, фотоВ Киеве в результате атаки БПЛА горит здание Кабмина
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Все новости...
Донецкая область
Пожизненный срок получил боец НГУ, расстрелявший полицейских и двух женщин в Донецкой области
Россия 31 раз обстреляла Донецкую область: 11 погибших, 16 раненых
На подконтрольной Киеву Донетчине проживают более 216 тысяч гражданских – ОВА
Последние новости
14:23
видеоСилы ПВО показали работу во время рекордной атаки россиян
14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
14:06
В США лесники спасли туристов с галлюцинациями после "волшебных" грибов
13:38
В Киеве в результате российского обстрела поврежден дом футболиста Судакова
13:32
Россияне попали дроном в конный клуб в Киевской области: в результате обстрела погибли семь животных
13:31
Кадыров хотел бы оккупировать всю Украину
13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
13:21
Львов разорвет соглашения с ФЛП по ремонту двух домов, поврежденных российской атакой
13:10
обновленоВ Киеве уже 20 раненых из-за удара РФ, под завалами могут быть люди
12:59
подкастКарты Герасимова, осеннее наступление РФ и парад в Китае – главное о войне за неделю
Все новости...
Реклама:
Реклама: