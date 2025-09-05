СМИ: США могут возглавить мониторинг буферной зоны в Украине в случае мирного соглашения

NBC News со ссылкой на нескольких собеседников сообщает, что в случае заключения мирного соглашения между Украиной и Россией Соединённые Штаты могут взять на себя ведущую роль в контроле большой буферной зоны, созданной для защиты Украины от российской агрессии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на NBC News

Детали: Буферная зона была бы большой демилитаризованной территорией – границы которой еще не определены – в пределах нынешней Украины, которая разделяла бы контролируемые Москвой и Киевом территории внутри страны.

Отчасти благодаря своим технологическим возможностям Соединенные Штаты взяли бы на себя ведущую роль в наблюдении за буферной зоной, используя беспилотники и спутники вместе с другими разведывательными средствами, но они координировали бы свои действия с другими странами, которые также осуществляли бы мониторинг.

По словам людей, знакомых с планом, буферная зона может быть защищена войсками одной или нескольких стран, не являющихся членами НАТО, таких как Саудовская Аравия или даже Бангладеш. По их словам, американские войска не будут размещены на территории Украины.

Любой план является лишь предварительным, пока хозяин Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский не согласятся на него, а также на это должны согласиться лидеры стран, которые будут привлечены к гарантиям безопасности, включая президента Дональда Трампа.

Этот план был разработан после встречи Трампа с Путиным на Аляске 15 августа. Первоначально ожидалось, что эта встреча приведет к дальнейшим переговорам, возможно, прямым дискуссиям между Путиным и Зеленским, но с тех пор прогресс в достижении мирного соглашения застопорился. Тем не менее, союзники Украины продолжают работать над потенциальными гарантиями безопасности, которые, вероятнее всего, станут ключом к миру.

Среди вызовов, связанных с планированием, – решение о том, какие именно российские действия вызовут реакцию со стороны Украины или мониторинговых сил, и какая именно реакция будет разрешена, сообщил один из источников. Это лицо сообщило, что правила ведения огня все еще нуждаются в доработке и что они, вероятно, будут оспариваться во время любых разногласий после заключения соглашения и создания буферной зоны.

В Пентагоне переговоры ведутся под руководством генерала ВВС США Дэна Кейна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, а более широкая дискуссия также сосредоточена на вопросах сдерживания, подготовки и оборонно-промышленного сотрудничества.

По словам американского чиновника, через неделю после встречи Трампа с Путиным Кейн проинформировал Трампа о четырех вариантах гарантий безопасности и рекомендовал наиболее прогрессивный подход.

Люди, знакомые с планом, которые говорили с NBC News, не сказали, что Трамп одобрил или исключил любой из вариантов.

