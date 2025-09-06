Трамп подписал указ о санкциях против стран, которые незаконно удерживают граждан США

Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить санкции и ограничения на поездки против государств, которые незаконно удерживают американских граждан. Новый механизм может повлиять на участие отдельных иностранных лидеров в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Источник: указ президента США, Financial Times, заявление государственного секретаря США Марко Рубио

Детали: Документ предусматривает применение экономических санкций и визовых ограничений против любой страны, которую Белый дом признает "спонсором незаконного удержания" граждан США.

По словам Рубио, как и в случае с определением "Государства – спонсора терроризма", ни одна страна не должна стремиться оказаться в этом списке.

"Любой, кто использует американцев как разменную монету, заплатит за это. Эта администрация ставит на первое место не только Америку, но и ее граждан", – сообщил Рубио.

"Вы проводите четкую границу, за которой граждане США не будут использоваться как разменная монета", – заявил директор по вопросам борьбы с терроризмом в администрации Трампа Себастьян Горка.

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Трампа сообщил FT, что запрет на поездки является одним из "самых мощных инструментов" воздействия на режимы, которые применяют практику удержания иностранцев.

"Мы быстро применим это к некоторым странам, с которыми мы не всегда ладим", – сказал он журналистам.

В день подписания указа 40 конгрессменов призвали Трампа "воздержаться от выдачи виз" иранскому лидеру Масуду Пезешкиану и другим "ключевым" высокопоставленным чиновникам Исламского государства. По мнению законодателей, это должно стать сигналом осуждения против "поддержки терроризма и нарушений прав человека".

Дословно FT: "На прошлой неделе США заявили, что запретят президенту Палестины Махмуду Аббасу и другим высокопоставленным чиновникам Палестинской администрации участвовать во встрече, на которой Великобритания, Франция, Канада, Австралия и другие союзники США намерены признать палестинское государство – шаг, против которого категорически выступает администрация Трампа".

Детали: Госдеп не публикует перечень стран, которые удерживают граждан США, но выдает предупреждение "не путешествовать" в государства, которые представляют "высокий риск" задержания, включая Венесуэлу и Россию. По словам американских чиновников, новые ограничения будут направлены против государств, которые системно практикуют "дипломатию заложников". Под потенциальные санкции могут попасть Китай, Иран и Афганистан.

В то же время применение новых правил может вызвать противоречия с международными соглашениями. Соглашение о штаб-квартире ООН от 1947 года предусматривает, что правительство США не может препятствовать дипломатам и делегатам, в том числе главам государств, прибывать в США для участия в заседаниях Организации. Генеральный секретарь ООН уже выразил обеспокоенность из-за запрета въезда палестинским чиновникам.

Администрация Трампа обосновала запрет, в частности, сотрудничеством Палестинской администрации с международными судами, которые расследуют действия Израиля во время войны в Газе. По данным представителей палестинских властей, за 22 месяца боевых действий погибло более 64 тысяч палестинцев. При этом нет подтверждений, что Палестинская администрация удерживает граждан США, отмечает издание.