Россияне убили еще 6 гражданских в Донецкой и Херсонской областях

Роман ПетренкоСуббота, 6 сентября 2025, 08:45
Россияне убили еще 6 гражданских в Донецкой и Херсонской областях
Донецкая область, иллюстративное фото: ОВА

В течение 5 сентября российские оккупанты убили еще шестерых человек в Донецкой и Херсонской областях.

Источник: Донецкая ОВА, Херсонская ОВА

Детали: В частности, за 5 сентября в Донецкой области россияне убили трех человек в Северске и одного в Белицком.

Еще 1 человек в области за сутки получил ранения – в Алексеево-Дружковке.

В Херсонской области тем временем из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 получили ранения, среди них есть ребенок.

По данным властей, российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 8 частных домов.

