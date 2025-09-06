Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Польские митингующие заблокировали пункт пропуска "Медика" на границе с Украиной

Валентина РоманенкоСуббота, 6 сентября 2025, 13:31
Польские митингующие заблокировали пункт пропуска Медика на границе с Украиной
иллюстративное фото GETTY IMAGES

Польские митингующие заблокировали пункт пропуска "Медика" на границе с Украиной и не пропускают украинские грузовики в обе стороны.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В субботу в 12:50 по киевскому времени польские митингующие начали акцию по блокированию движения перед пунктом пропуска "Медика", который находится напротив украинского пункта пропуска "Шегини". По предварительной информации, ограничения продлятся не менее 6 часов с возможным продлением".

Реклама:

Детали: Спикер Пограничной службы отметил, что ограничения движения касаются только грузовых автомобилей. Для легковых автомобилей и автобусов пропуск осуществляется в обычном режиме.

По словам Демченко, на выезд из Украины в электронной очереди сейчас зарегистрировано 681 грузовое транспортное средство. На въезд в Украину находится около 100 грузовиков, которые уже находятся на специально оборудованной стоянке. Их оформлению ничто не помешает.

Место проведения акции расположено примерно в километре от польского пункта пропуска "Медика".

РЕКЛАМА:

О любых изменениях или осложнениях движения пограничники обещают сообщать дополнительно.

ПольшаграницаПограничная служба
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: более 20 погибших
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Польша
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
В Беларуси задержали гражданина Польши, который якобы собирал данные об учениях "Запад"
Туск повторил, что Польша не будет направлять войска в Украину: "У нас другая задача"
Последние новости
16:10
Венгрия подписала 10-летнее соглашение с Shell на фоне планов ЕС отказаться от газа РФ
16:09
Госбюджет недополучил более 30 миллиардов за 2 года из-за схем в игорном бизнесе - Гетманцев
16:06
Польша полностью закроет границу с Беларусью из-за военных учений "Запад"
16:05
В этом сезоне Украина экспортировала меньше сахара в этом сезоне
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
14:52
На Ukrainian Fashion Week по подиуму прошлись ветераны с ампутациями: они представили адаптивную одежду
14:45
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
Все новости...
Реклама:
Реклама: