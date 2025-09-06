Польские митингующие заблокировали пункт пропуска "Медика" на границе с Украиной и не пропускают украинские грузовики в обе стороны.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В субботу в 12:50 по киевскому времени польские митингующие начали акцию по блокированию движения перед пунктом пропуска "Медика", который находится напротив украинского пункта пропуска "Шегини". По предварительной информации, ограничения продлятся не менее 6 часов с возможным продлением".

Детали: Спикер Пограничной службы отметил, что ограничения движения касаются только грузовых автомобилей. Для легковых автомобилей и автобусов пропуск осуществляется в обычном режиме.

По словам Демченко, на выезд из Украины в электронной очереди сейчас зарегистрировано 681 грузовое транспортное средство. На въезд в Украину находится около 100 грузовиков, которые уже находятся на специально оборудованной стоянке. Их оформлению ничто не помешает.

Место проведения акции расположено примерно в километре от польского пункта пропуска "Медика".

О любых изменениях или осложнениях движения пограничники обещают сообщать дополнительно.