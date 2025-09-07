Россия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: трое пострадавших – Вилкул

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали три человека. Возник сильный пожар.

Источник: председатель Совета обороны города Александр Вилкул

Детали: По словам Вилкула, обстрел осуществляется как ракетами, так и беспилотниками типа "Шахед".

Реклама:

Прямая речь: "Массированная ракетная и "Шахедная" атака. С юга заходят еще более десятка шахедов и повторные выходы из Крыма".

Дополнено: Позже Вилкул сообщил о попаданиях в трех локациях.

"Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. На всех объектах начали аварийно-спасательную операцию", – написал он.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Весь городской транспорт вышел на линию. На участке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы".

Детали: Позже Вилкул сообщил о повторных ракетных ударах по уже пораженным объектам.

Прямая речь: Ракетные попадания в объект гражданской инфраструктуры (туда же, где во время первой волны).

Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. Трое пострадавших. Предварительно средние".

Предыстория: