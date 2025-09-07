Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: трое пострадавших – Вилкул

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 04:55
Россия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: трое пострадавших – Вилкул
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар дронами и ракетами по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали три человека. Возник сильный пожар.

Источник: председатель Совета обороны города Александр Вилкул

Детали: По словам Вилкула, обстрел осуществляется как ракетами, так и беспилотниками типа "Шахед".

Реклама:

Прямая речь: "Массированная ракетная и "Шахедная" атака. С юга заходят еще более десятка шахедов и повторные выходы из Крыма".

Дополнено: Позже Вилкул сообщил о попаданиях в трех локациях.

"Объекты транспортной и городской инфраструктуры, частный сектор. На всех объектах начали аварийно-спасательную операцию", – написал он.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Весь городской транспорт вышел на линию. На участке от 95-го до Космонавтов из-за повреждения линии пока не работают троллейбусы".

Детали: Позже Вилкул сообщил о повторных ракетных ударах по уже пораженным объектам.

Прямая речь: Ракетные попадания в объект гражданской инфраструктуры (туда же, где во время первой волны).

Продолжается аварийно-спасательная операция. Большой пожар. Трое пострадавших. Предварительно средние".

Предыстория:

  • В 03:57 и в 04:05 Воздушные силы ВСУ сообщали о скоростных целях на Кривой Рог.

Кривой Рогроссийско-украинская войнабеспилотникиракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: более 20 погибших
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Кривой Рог
Кривой Рог атакуют российские дроны, в городе прогремели взрывы
В Кривом Роге три человека погибли в результате пожара в производственном здании
Российские дроны попали на Днепропетровщине: бушевали пожары, повреждены дома, школа
Последние новости
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
14:52
На Ukrainian Fashion Week по подиуму прошлись ветераны с ампутациями: они представили адаптивную одежду
14:45
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
14:32
"УкрОборонПром" снова вошел в число крупнейших оборонных компаний мира
14:30
В августе продолжило уменьшаться количество небанковских финучреждений в Украине
14:28
Российские аграрии жалуются на подорожание топлива и некачественную технику
14:18
Образовательная омбудсменка: График работы детских садов должен учитывать потребности родителей
Все новости...
Реклама:
Реклама: