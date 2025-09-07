Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома
Воскресенье, 7 сентября 2025, 07:25
В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар дронами по населенным пунктам Киевской области. В результате атаки пострадала восемнадцатилетняя девушка, повреждены дома и гражданская инфраструктура.
Источник: начальник Киевской ОВА Николай Калашник
Прямая речь: "В результате вражеской атаки в Броварах ранение ноги получила девушка 18 лет. Сейчас она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается".
Реклама:
Детали: По словам Калашника, в Броварском районе повреждены частный дом и складские помещения.
В Бучанском районе повреждены два частных дома. В Фастовском районе повреждены частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- Россия в течение ночи 7 сентября атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами.