Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома

Иван ДьяконовВоскресенье, 7 сентября 2025, 07:25
Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома
Иллюстративное фото: Getty Images

В ночь на 7 сентября российские войска нанесли массированный удар дронами по населенным пунктам Киевской области. В результате атаки пострадала восемнадцатилетняя девушка, повреждены дома и гражданская инфраструктура.

Источник: начальник Киевской ОВА Николай Калашник

Прямая речь: "В результате вражеской атаки в Броварах ранение ноги получила девушка 18 лет. Сейчас она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается".

Детали: По словам Калашника, в Броварском районе повреждены частный дом и складские помещения.

В Бучанском районе повреждены два частных дома. В Фастовском районе повреждены частный дом и конюшня. Погибло 7 лошадей.

Предыстория:

  • Россия в течение ночи 7 сентября атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами.

